¿Qué le pasa al ex barra "Hache" Alonso?: está internado hace un mes y en coma farmacológico

El ex barra de Estudiantes Omar "Hache" Alonso atraviesa un grave cuadro de salud y pelea por salvar su vida. Desde su entorno confirmaron a este diario que hace un mes se encuentra internado tas sufrir una infección en el intestino.

Alonso, que en noviembre del año pasado perdió a su hijo "Pipi" tras ser asesinado en la megatoma de Los Hornos, es atendido en el Hospital Rossi ya que su cuadro empeoró en los últimos días y complicó a los riñones. Según manifestaron las mismas fuentes "fue operado, pero la cirugía no salió bien".

Fue por ese motivo que el equipo médico decidió inducir un "coma farmacológico", por lo que se encuentra internado en terapia intensiva. "Está muy grave", aseguraron desde su círculo más íntimo.

Cabe recordar que el "Hache" lideró en al menos dos oportunidades el grupo más salvaje de la hinchada del Pincha. Además cuenta con frondoso prontuario penal y aún hoy lleva en su cuerpo las marcas por los disparos y puñaladas recibidos en distintos episodios de violencia. En el último tiempo se lo podía ver en la zona de 7 y 46, y su presencia estaría vinculada a la compra y venta de dólares.

Lo cierto es que el año pasado el ex barra sufrió una durísima pérdida, cuando asesinaron a Leonel, su hijo de 29 años, en la megatoma de Los Hornos. En circunstancias que aún se investigan, el joven recibió un impacto de bala en la cabeza y murió en el acto, por lo que los médicos que lo atendieron no pudieron hacer nada para salvarle la vida. Al parecer, desde un auto en movimiento, incluso se habla de que los criminales contaban con el apoyo de varios motoqueros, tiraron a matar. Y no fallaron. A partir de ese momento, entre la tensión de los allegados a la víctima y la fuga de los homicidas, la zona se convirtió en un polvorín.

La llegada de la Policía, en un número poco habitual, a sabiendas de quién había sido atacado, convulsionó el barrio. El móvil del hecho, cabe destacar, aún es motivo de investigación pero las sospechas apuntan a la presunta disputa por la posesión de un terreno, que ya había escrito otros capítulos. Pero este fue sin dudas el más salvaje.

Leonel, al que se lo conocía como "Pipi", estaba supuestamente vinculado al grupo “Los Leales”, que hoy gobierna el núcleo central de la tribuna de Estudiantes. Incluso en los partidos disputados en UNO se suele escuchar el canto "el Pipi que alienta desde el cielo" desde las gradas que dan a espaldas de la calle 57.