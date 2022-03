Nicolás Marín, el bonaerense de 22 años que fue elegido por National Geographic como fotógrafo submarino

Nicolás Marín es el hombre del momento luego de conocerse que este bonaerense de 22 años fue uno de los 25 elegidos por National Geographic en todo el mundo para las exploraciones de este año. Con pocos años en la profesión pero mucha experiencia, reveló las sensaciones que le genera la vida debajo del mar.

La fotografía llegó a su vida como una pasión y, tras estudiar marketing, en 2019 comenzó con sus primeros trabajos submarinos. Un día se animó a enviar su curriculum a México donde vieron sus imágenes y no lo dudaron: lo contrataron.

En México tendría la posibilidad de estudiar y formarse a cambio del material fotográfico y por cosas del destino, unió sus dos pasiones: el buceo y la fotografía. En este camino, muy pronto partirá de Argentina para recorrer América Latina con su trabajo.

Según explicó Nicolás Marín, National Geographic costea los gastos de un proyecto o trabajador seleccionado y él será quien arme su propio equipo de trabajo. Su proyecto se llama “Migrantes del Pacífico” y llegará al país mexicano para encontrar tiburones blancos.

Este fotógrafo submarino recuerda esas primeras sensaciones que tuvo cuando recién se fundía con el mar para buscar a los animales. “Al principio me daba miedo cualquier cosa que se me acercaba. Ahora tengo sentido común y entiendo que hay que respetar a los animales y no molestarlos”, contó.

“Una de las sensaciones más lindas que tuve fue la de respirar abajo del agua. Te sentís aquaman y parece que estás volando debajo del agua”, recordó. Nicolás llegó a hundirse a 35 metros en el mar y puede confirmar que allí, hasta los colores cambian gracias a la magia de la naturaleza.

Sin embargo, la belleza del paisaje no quita los peligros del camino y este fotógrafo menciona la primera regla: “Cualquier error te puede costar la vida”. Una vez que lo aprendió, pudo empezar a disfrutar. De ahora en más solo queda sumar experiencias sin fecha de regreso.