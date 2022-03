"Llamá a la policía, me voy a morir": los últimos momentos con vida del platense Martín Federico Aramburu

Con el correr de los días y el avance de la investigación del presunto crimen del ex rugbier platense Federico Martín Aramburu, se van conociendo nuevos detalles de los últimos momentos con vida tras recibir los impactos de bala en París. se desplomó, rogándole a su amigo que llamara a la policía: “Llamá a la policía. Me voy a morir…”, le dijo. Cuando los servicios de urgencia llegaron apenas minutos después, no consiguieron reanimarlo.

Ayer, el principal sospechoso de la muerte, fue detenido en Hungría, en la frontera con Ucrania, al tiempo que otro sospechoso fue arrestado en Francia. Loïk Le Priol, exmilitar y miembro de un movimiento de extrema derecha llamado GUD, detenido en Hungria, es sospechoso de haber disparado contra el exinternacional argentino, que perdió la vida en el lugar de los hechos.

La detención se produjo en la noche del martes al miércoles en Hungría, en la frontera con Ucrania, precisó a la AFP una fuente próxima al caso.

El hombre de 27 años, sobre el que pesa un orden de captura europea, debe ser entregado a las autoridades francesas "en los próximos días", agregó otra fuente.

La policía húngara confirmó en un comunicado la detención del exmiembro del cuerpo de élite de la marina francesa en el puesto fronterizo de Zahony.

El sospechoso explicó que tenía "un pasado militar y que se dirigía a Ucrania para luchar", agrega la nota. La policía húngara incautó tres cuchillos en su vehículo.

Otro militante de extrema derecha, que al parecer también disparó contra el exjugador, fue detenido a su vez en el departamento francés de Sarthe (oeste), indicó este miércoles a la AFP una fuente próxima al caso.

El martes, la justicia francesa decretó prisión preventiva para una tercera persona, una mujer de 24 años, sospechosa de conducir el coche de Le Priol en el momento del ataque, y la acusó de "complicidad en el asesinato".

Los dos hombres habrían asesinado a tiros al exjugador de los Pumas, de 42 años, tras un altercado en el bar Le Mabillon del barrio de Saint-Germain-des-Près, en el centro de París, explicaron a la AFP fuentes policiales.

Los vigilantes del local separaron a los dos grupos durante la disputa, pero los sospechosos "regresaron poco después con un vehículo y dispararon", según una fuente policial.

El deportista murió en el lugar de los hechos, donde se hallaron "varios impactos" de bala, agregó una fuente próxima a la investigación.