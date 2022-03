VIDEO. Una rama aplastó un auto frente al Parque Saavedra durante la tormenta

La tormenta que se desató desde anoche y hasta la madrugada en la Región dejó secuelas. En la zona del hospital de Niños Sor María Ludovica y el Parque Saavedra una rama de gran porte cayó sobre un automóvil.

El momento que fue captado por una cámara de seguridad de un edificio, ocurrió en 14 entre 65 y 66 y afortunadamente los daños solo fueron materiales en el vehículo y no hubo que lamentar víctimas ni heridos.

"Llamamos al 147, mandaron a Defensa Civil para correr la rama, pero no la corrieron hasta que Control Ciudadano no labre un acta no la retiran, pero seguimos esperando", manifestó una mujer de la cuadra.