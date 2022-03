Lanzan Peronio, la criptomoneda "del pueblo" que permitirá ganar en dólares

Un grupo de desarrolladores argentinos lanzó la criptomoneda Peronio, con una ineludible referencia a Juan Domingo Perón y calificada como "la moneda del pueblo".

Se trata de una stablecoin, es decir, una criptomoneda que está atada a un activo estable, que permite minimizar la volatilidad de su precio, a diferencia de lo que sucede con las principales criptomonedas con gran valor como lo son el Bitcoin y Ethereum.

Ya en su visita al país en diciembre pasado, Vitalik Buterin, el creador de la red de contratos inteligentes Ethereum, dejó una declaración sobre lo que piensa de los argentinos en relación a este tipo de economía: "Estoy impresionado con la Argentina. Nunca vi tantas personas metidas en criptomonedas. En otros países, creen en la teoría pero acá los argentinos están realmente conectados y conocen sobre cripto".

En este caso Peronio funciona como una reserva de valor e inversión. Sus desarrolladores afirman que es la primera moneda argentina con la garantía de conservar valor en el tiempo por estar respaldada en dólares.

Según sus creadores, Peronio busca "dar a los usuarios una alternativa de ahorro e inversión más segura que el peso argentino, debido a la volatilidad e inestabilidad que sufre desde hace décadas". A esto agregaron que su proyecto quiere ser "la criptomoneda líder a nivel nacional mediante una confiabilidad sólida durante el tiempo que haga que los usuarios se multipliquen de forma exponencial".

A pesar del nombre, aclararon que "el Peronio no tiene nada que ver con que seas peronista o no", sino que busca ser una alternativa al peso, ya que "el peso es una moneda que todos los días vale un poco menos. Peronio es mejor, no tiene inflación, está respaldado en dólares y además esos dólares de respaldo generan intereses, por lo que cada vez vale más. Y creo que lo mejor que tiene es que no la maneja ningún político", dicen en su sitio web.