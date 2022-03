Siguen los chispazos entre Francella y el periodista Gustavo López

Todo empezó después del triunfo de Racing sobre Independiente en el clásico de Avellaneda disputado dos fines de semana atrás. Guillermo Francella, reconocido fana albiceleste, saltó a las redes con un video en el que aparecía sonriente y con la famosa frase de "Hermosa mañana, ¿verdad?".

El periodista televisivo Gustavo López, enojado con la actitud del actor, dijo en su programa de TV: "¡Guillermo! Me parece una boludez lo que hace, pero bueno... Ya es un hombre grande para esas cosas, Muestra la casa, que tiene parque grande. Yo trato de hacer los videos en un rinconcito para no mostrarle a la gente que tengo una casa grande y éste te muestra el parque", lanzó a modo de crítica el periodista.

Después de varios días, y en una entrevista por radio, Francella fue consultado sobre los dichos de López. "No hablé con él. Me enteré porque me llamó todo el mundo. Me quedé sorprendido, no sé por qué, más allá de que tengo entendido de que es hincha de Independiente. Me sorprendió la cabreada que tuvo, la verdad que no fue con ninguna intención", dijo el actor fana de la Academia.

El ganador del Oscar con "el Secreto de sus ojos" no quiso entrar en polémicas con el periodista y conductor. "Lo usan muchos equipos. Pero la única vez que lo hice de verdad fue cuando ganamos la Copa de Campeones contra Tigre en Mar del Plata. Después no lo hice más. Lo hice una vez sola. Todos lo hacían y yo no... Y después lo hice cuando ganó Racing con nueve hombres y el gol de Díaz", explicó.