VIDEO: El reclamo para que IOMA le entregue una silla de ruedas completa a un nene

Bastián es un niño que ayer debería haber empezado la escuela como cualquier chico, con la única diferencia que necesita de una silla de ruedas especial para trasladarse. Desde que tiene seis meses le diagnosticaron parálisis cerebral cuadripléjica, por lo que no puede caminar por sus propios medios.

Desde ese entonces tiene IOMA como obra social, por la que actualmente abona de manera mensual casi nueve mil pesos. La obra social debía abastecerlo de una silla de ruedas postural, pues la enfermedad le afectó a la parte motriz.

La silla de ruedas llegó hace siete meses. Sin embargo, desde ese momento “descansa” en la casa de ortopedia porque IOMA la envió incompleta. “Cuando la entregaron, nos dijeron que en dos semanas llegarían los accesorios”, relató Julia, la mamá de Bastián.

Hace meses que Julia se moviliza hasta las sedes de la obra social, presenta notas y reclama pero no ha tenido respuesta. “El día que me la entregaron, es como si hubiera ido a comprar un auto y me lo dieran sin las cuatro ruedas”, comparó. Solo los accesorios faltantes tienen un costo de 200 mil pesos.

El niño también padece de una “tremenda” desviación de cadera y tiene una pierna más corta que la otra. Además, convulsiona cada veinte minutos y la obra social no le reconoce el medicamento que toma “porque dicen que a partir de los 16 años lo autorizan”. Este remedio cuesta cerca de veinte mil pesos y la familia debe comprar al menos dos por mes.

“Es imposible que su cuerpo mejore si no tiene la silla. Mi tristeza es ver cómo su cuerpo y su columna se deterioran cada vez más”, agregó Julia. Su único reclamo es que IOMA aporte los accesorios que Bastián necesita para poder comenzar el ciclo educativo. No puede contar con servicio de transporte escolar o remises porque las agencias argumentan “IOMA paga dentro de cuatro o cinco meses”.