Se acabó el amor y Jorge Rial confirmó que está separado

Jorge Rial se volvió el foco de atención frente a las versiones que afirmaban que estaba separado de su esposa, la nutricionista Romina Pereiro, con quien contrajo matrimonio en abril de 2019. Pese a que en un principio negó la información, este jueves el conductor confirmó que su relación esta terminada. “Efectivamente estoy separado. Estamos, no estoy. Fue una decisión tomada por los dos. A veces el amor profundo no alcanza”, reconoció en su programa radial Argenzuela.

Molesto por tener que salir a aclarar los rumores, Rial señaló que la decisión se tomó en conjunto luego de que la pareja atravesara un duro periodo de crisis tras la irrupción del coronavirus. “La pandemia me partió psicológica y físicamente. Pensé que no iba a pasar, pero pasó. Uno se cree fuerte y no lo es, me pegó de lleno”, detalló, pero también hizo hincapié que en medio de esta mala situación ambos lucharon por continuar juntos.

"A veces el amor solo y profundo no alcanza, sobre todo en un año tan difícil como fue el anterior, donde la pandemia personalmente a mí me partió psicológica y físicamente. Uno se cree fuerte y no les, me pegó de lleno y obviamente entre la pandemia, mis dudas profesionales, entré en una crisis ya antes de la pandemia, y esas cosas obviamente afectan a una pareja".

Luego, Rial contó que junto a la nutricionista intentaron continuar con la pareja, pero los intentos fueron en vano. "La peleamos muchísimo y no estamos separados desde hace poco, es desde hace un tiempo, ahora se enteran porque soy un tipo público", sentenció.