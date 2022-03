¿El romance del año? Afirman que Morena Beltrán y Martín Bossi están en pareja

"Al final lo de Juan Marconi era un plan distracción, puro coqueteo, emojis y mensajitos en redes". Esa fue la reacción de los pasillos de ESPN cuando este miércoles explotó la bomba que sacudió al mundillo de los medios y que vincula a Morena Beltrán con el actor Martín Bossi.

Si bien el rumor era viejo, lo que podría ser el romance del año tomó firmesa cuando en Socios del Espectáculo (El Trece) tanto Luli Fernández como Adrián Pallares fueron al hueso con los detalles. Allí contaron que el actor Matías Mayer habría intentado acercarse a la analista de fútbol más codiciada, pero metió el freno de mano cuando se enteró del vínculo que tiene "la rubia de ESPN" con el protagonista de la obra teatral Kinky boots.

"La quiso conquistar Matías Mayer y ella estaba ocupada. Él muere por Morena", disparó Luli.

"SOY UN CARROMATO VIEJO, POBRE PIBA"

Cuando en enero pasado se comentó el rumor, Martín Bossi se tomó con humor la cuestión y decía que “me vincularon con la joven y talentosa Morena Beltrán, a la cual no la vi nunca en mi vida. Lo juro por mi madre. ¡No la conozco!”.

Sin embargo, aprovechó la situación y le mandó un mensaje a la periodista. “Ayer le escribí. Le dije ‘Morena, disculpame’. Porque para mí es un honor, pero esta chica tiene 23 años. Que la vinculen con Sebastián Yatra, con Franco Masini. Yo ya soy un carromato viejo, pobre piba”. Por su parte Morena se reía y le dijo a Bossi que le había explotado el Twitter.

“Aproveché y le escribí por Instagram. Entré. ¡Ah no! Eso no lo niego. Le dije ‘Morena, te invito al teatro’. Me hice el boludo. Si pasa, pasa”. Parece que la carnada sedujo y el anzuelo picó.