Informe Tripero: el Aprevide clausuró la platea Néstor Basile

El APREVIDE, la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte, ordenó hoy la clausura de la platea Néstor Basile del estadio de Bosque, por lo que la grada quedó deshabilitada para el partido de mañana entre Gimnasia y Talleres de Córdoba.

La información fue confirmada hoy por el titular del organismo,Gustavo Gómez, quien en declaraciones radiales dijo: "Hicimos varias inspecciones previo al clásico y luego también. Decidimos clausurar temporalmente toda la platea H, el tejido es muy bajo, la gente se subió y arrojó botellas desde allí".

Gómez subrayó que en el clásico con Estudiantes en el Juan Carmelo Zerillo “la gente no invadió el estadio porque no quiso. Desde APREVIDE nosotros pedimos varios cambios que Gimnasia evidentemente no evaluó como importantes".

Según sostuvo, "la clausura se va a levantar cuando se modifique todo lo que pedimos para cuidar al público y a los protagonistas".

El funcionario señaló que "para nosotros hoy la platea H está clausurada. En horas tengo pautado volver a comunicarme con los dirigentes de Gimnasia".

En este marco, Gómez dijo:“Viendo el comportamiento de algunas personas que concurren a los estadios básicamente me preocupo y me pongo mal. Yo vivo el fútbol de otra manera. Mientras haya violentos, tenemos que tomar medidas para el cuidado general".

"El club dice que no lo puede hacer, entonces tenemos que tomar otras medidas. Me gustaría que los clubes actuaran de otra manera", cerró.