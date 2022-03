Creen que soldados rusos morirán de frío dentro de los tanques antes de llegar a Kiev

Con las temperaturas en descenso en Ucrania en los próximos días, los soldados rusos en el convoy de tanques que se acerca a Kiev podrían morir congelados. Glen Grant, un experto en Defensa de Baltic Security Foundation, le dijo al sitio Newsweek que los tanques se convertirán en "enormes refrigeradores" para el ejército ruso si no tienen el motor en marcha.

"Los muchachos no esperarán, saldrán, comenzarán a caminar hacia el bosque y se entregarán para evitar morir congelados", agregó Grant. Las preocupaciones han surgido debido a que el convoy, que se dirige a la capital de Ucrania, se ha ralentizado en medio de la guerra . Actualmente se encuentra a unos 30 kilómetros del centro de la ciudad, informó The Independent .

Europa del Este pronto estará bajo las garras de una ola de frío a mediados de semana, durante la cual se espera que la temperatura baje a -20 grados centígrados. Kiev y otras áreas ya están experimentando menos 10 grados centígrados.

El ex mayor del ejército británico Kevin Price le dijo a The Daily Mail que los tanques rusos se convertirán en nada más que "congeladores de 40 toneladas" a medida que caiga la temperatura. Agregó que las duras condiciones destruirán la moral de las tropas que no estén preparadas para una guerra al estilo del Ártico. El convoy se ha quedado atascado debido a problemas mecánicos y problemas de suministro de combustible, según informan múltiples publicaciones.

El descenso de la temperatura también podría crear problemas para miles de refugiados que abandonan Ucrania. Más de 2 millones de personas han huido de Ucrania desde que el presidente Vladimir Putin lanzó la invasión hace casi dos semanas. Moscú llama a su acción una "operación militar especial" para desarmar a su vecino y desalojar a los líderes que llama "neonazis".

Kiev y sus aliados occidentales lo descartan como un pretexto sin fundamento para una guerra no provocada contra un país democrático de 44 millones de personas.

La guerra ha arrojado rápidamente a Rusia a un aislamiento económico nunca antes visto en una economía tan grande. Empresas occidentales como McDonald's, Starbucks, Coca-Cola, Pepsi y otras se han retirado rápidamente del mercado ruso. Estados Unidos anunció ayer que prohibiría las importaciones de petróleo ruso, un importante cambio de política después de que la energía estuviera previamente exenta de sanciones.