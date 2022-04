Medicamentos en los ríos: la contaminación silenciosa medida por platenses

El Amazonas en Brasil, el Támesis en Inglaterra, el Mississippi en Estados Unidos o el Riachuelo en Argentina, son apenas una muestra de los 258 ríos que aparecen juntos en un texto que cuenta una historia poco feliz, la de los niveles de contaminación por compuestos farmacológicos que se desechan y que están presentes en las aguas de todo el planeta. Esa información surgió recientemente tras una investigación de enorme magnitud que encabezó la Universidad de York, en el Reino Unido, y de la que participaron, junto a científicos de todo el mundo, investigadores de nuestra ciudad.

A través de esa enorme tarea, se buscó medir el grado de polución por medicamentos presentes en los cuerpos de agua del mundo, y sus resultados y conclusiones se acaban de publicar en la prestigiosa revista científica “Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)”, con el detalle que de los cien científicos que participaron del hito, solo dos son argentinos y, ambos platenses, se desempeñan en el Centro de Investigaciones del Medioambiente (CIM, CONICET-UNLP-asociado a CICPBA).

Ellos fueron quienes, en nuestro país, tomaron para el estudio muestras ad hoc de diez puntos a lo largo del Río Matanza Riachuelo, donde se detectaron 23 de los 61 fármacos buscados, entre los cuales la cafeína, la metformina -un medicamento antidiabético- y el paracetamol presentaron las concentraciones más altas, superiores a 1 microgramo por litro (1g/L).

“Nosotros -explica Pedro Carriquiriborde, investigador del CONICET en el CIM y uno de los autores del trabajo junto con Macarena Rojo, quien al momento de la investigación era becaria del organismo- propusimos los sitios a nivel local y tomamos las muestras, hicimos un procesamiento previo y luego las enviamos para culminar su análisis en la Universidad de York, porque justamente la intención era aplicar un método estandarizado con el mismo equipo para hacer más precisa la comparación de las concentraciones obtenidas en diferentes lugares”.

Cabe destacar que ambos profesionales, además, participaron también de la redacción final del artículo científico difundido en todo el mundo, cuyas conclusiones aseguran que la contaminación por fármacos en ambientes acuáticos es una realidad preocupante en todos los continentes, y que sus niveles están aumentados en aquellos países cuya situación socioeconómica es más desfavorable, una correlación que se observa también respecto a las regiones con alta pobreza y desempleo.

Asimismo, los sitios que registran una mayor polución en sus aguas son a su vez los que menos se han estudiado, y entre ellos se destacan el África subsahariana, Sudamérica y ciertas áreas del sur de Asia.

El reporte añade también que las principales actividades asociadas a este tipo de contaminación incluyen el vertido de basura y del contenido de pozos sépticos a lo largo de las riberas de los ríos, una inadecuada infraestructura de aguas residuales y la industria farmacéutica propiamente dicha.

LO QUE SE ENCONTRÓ EN EL RIACHUELO

En nuestro país, el único río medido fue el Riachuelo, donde los investigadores platenses encontraron residuos ciertamente peligrosos.

“Entre los fármacos de mayor relevancia -detallaron- dependiendo de las concentraciones medidas y de la toxicidad que representan para los organismos acuáticos, se destacaron la cafeína y el ibuprofeno, por su potencial riesgo para las algas; la carbamazepina y el etinilestradiol para los invertebrados; y el atenolol, etinilestradiol, enalapril, ibuprofeno, indometacina y paracetamol, por el peligro que suponen para los peces”.

A su vez, teniendo en cuenta que en el estudio internacional Sudamérica aparece como una de las regiones más contaminadas a la vez que menos estudiadas, Argentina se ubica en esa misma sintonía.

“La situación en nuestro país -señala Carriquiriborde- es semejante a la de otros países de Latinoamérica, con problemas de conectividad a la red cloacal y sistemas de tratamiento ineficientes o muy básicos. Si bien en los últimos años se han construido nuevas plantas, por ejemplo en el Conurbano, queda mucho por hacer, y este tipo de investigaciones sirven para otorgarle valor a las inversiones que se realizan en el sector”.

Cabe destacar que los responsables generales del estudio científico internacional, esperan precisamente que el aumento del monitoreo de residuos farmacéuticos en el medio ambiente permita desarrollar estrategias para limitar los efectos potenciales de la presencia de estos y otros productos perjudiciales.

“Este y otros trabajos que hemos realizado -destaca por su parte Macarena Rojo- muestran a su vez que la situación cambia en las diferentes regiones en función de las costumbres, la conectividad, los fármacos comercializados y los sistemas de tratamiento, y en este sentido los países de ingresos medios y bajos fueron los que evidenciaron los niveles más altos”.

LA HUELLA DIGITAL FARMACÉUTICA

En el estudio mundial, el país más estudiado fue Estados Unidos, donde se monitorearon 81 sitios de muestreo a lo largo de 29 ríos en ocho estados (Colorado, Florida, Hawai, Iowa, Missouri, Nevada, Nueva York y Texas), y también se realizaron campañas de muestreo en todos los estados miembros de la Unión Europea, excepto Malta, que no se incluyó debido a la falta de ríos de ese país. Y las muestras totales de lo hallado, representan nada más y nada menos que la “huella digital farmacéutica” de 471,4 millones de personas en todo el mundo.

En cuanto a las muestras de los ríos, los investigadores encontraron que las concentraciones acumuladas más altas se encontraban en el África subsahariana, el sur de Asia y América del Sur, mientras que las concentraciones acumuladas medias más altas se registraron en Lahore, Pakistán, seguido por La Paz en Bolivia y, en tercer lugar, Addis Abeba en Etiopía. A su vez, según los datos de los expertos, los sitios más contaminados se encontraron en regiones de edad media alta, de ingresos bajos a medios, y en áreas asociadas con una infraestructura deficiente de gestión de aguas residuales y desechos.

Impacto en la biología

“Sabíamos desde hace más de dos décadas -señaló John Wilkinson, el director de la investigación de la Universidad de York- que los productos farmacéuticos llegan al medioambiente acuático, donde pueden afectar la biología de los organismos vivos. Sin embargo, casi todos los datos disponibles se centraban en unas pocas zonas de Norteamérica, Europa Occidental y China, aunque ahora con este nuevo proyecto los conocimientos sobre la distribución mundial de productos farmacéuticos en el medio acuático han aumentado considerablemente”.

Cabe destacar que la exposición ambiental a los principios activos farmacéuticos perjudica a los ecosistemas y, potencialmente, a la salud humana a través de mecanismos como la resistencia a los antimicrobianos, y que más de una cuarta parte de los ríos del mundo contienen “niveles potencialmente tóxicos de medicamentos recetados y de venta libre” según consignó el estudio, que monitoreó 1.052 sitios de muestreo a lo largo de 258 ríos en 104 países de todos los continentes.

En ellos, se midió la presencia de 61 productos farmacéuticos, y a través de la investigación se mostró que la presencia de estos contaminantes en las aguas superficiales representa una amenaza para la salud ambiental y/o humana a nivel mundial, ya que en el 25,7% de los sitios de muestreo las concentraciones de al menos una sustancia fueron mayores que las concentraciones “consideradas seguras para los organismos acuáticos” y, por lo tanto, se consideraron potencialmente tóxicas.

Contaminantes

Fue así que entre los contaminantes encontrados en concentraciones potencialmente dañinas, había propranolol (un bloqueador beta para problemas cardíacos); sulfametoxazol (un antibiótico para infecciones bacterianas); ciprofloxacina (también para infecciones bacterianas); y loratadina, que es un antihistamínico para alergias. Sin embargo, los fármacos activos detectados con mayor frecuencia fueron la cafeína, el antiepiléptico carbamazepina y el antihiperglucémico metformina.

En este marco, la concentración más alta se dio con el paracetamol, en un sitio de muestreo en el Río Seke, en La Paz, Bolivia, donde se observó evidencia de agotamiento de fosas sépticas y vertido de basura aguas arriba del sitio donde se recogieron las muestras.