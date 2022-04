Insaurralde, en modo candidato: reunión y gestos a empresarios

Hace algunas semanas fue una reunión con ruralistas en Expoagro, acompañado de varios intendentes. En las últimas horas, el encuentro fue con las cámaras empresarias de la Provincia. Ambos gestos concretados por Martín Insaurralde no son casuales: responden a la lógica de ir construyendo políticamente de cara a 2023.

El jefe de Gabinete bonaerense quiere dar la pelea por la Gobernación. Es un viejo anhelo que reverdeció luego del acuerdo político que cerró con Máximo Kirchner y que se expandió en diversas direcciones: el diputado nacional se quedó con el PJ bonaerense y el dirigente de Lomas de Zamora desembarcó como jefe de ministros de la Provincia luego del derrape oficialista en las Primarias del año pasado.

Esa sociedad con el jefe de La Cámpora pone al dispositivo bonaerense del Frente de Todos en una situación particular. El gobernador Axel Kicillof aspira a la reelección y su jefe de Gabinete se abraza al mismo objetivo. La última palabra, seguramente, la tendrá Cristina Kirchner,

Pero mientras tanto, el intendente de Lomas de Zamora en uso de licencia avanza en la construcción de su propio espacio y entabla contactos y busca acercamientos con los sectores productivos de la Provincia. En esa lógica hay que anotar la reunión que mantuvo con representantes de las cámaras empresarias bonaerenses.

“Conversaron sobre la actualidad del sector y acerca de la elaboración de iniciativas conjuntas que potencien el desarrollo y la producción industrial en la Provincia”, dijeron cerca de Insaurralde.

Participaron de la reunión el presidente de la Federación Económica de la provincia de Buenos Aires (FEBA), Camilo Alberto Kahale; el titular de la Asociación de Industriales de la provincia de Buenos Aires (ADIBA), Silvio Zurzolo; el presidente de la Unión Industrial de la provincia de Buenos Aires (UIPBA), Martín Rappallini; y, en representación de la Confederación Económica de la provincia de Buenos Aires (CEPBA), Guillermo Siro.

"Conversamos sobre el rendimiento del sector industrial, en particular de las pymes, en el primer trimestre del año", destacó Insaurralde y agregó: "Buenos Aires es el corazón productivo de la Argentina. Nuestra idea de Provincia se basa en la defensa de la industria bonaerense. Por eso, junto al gobernador Axel Kicillof, el ministro Augusto Costa y todo el equipo del Gobierno de la provincia de Buenos Aires vamos a continuar articulando con el sector privado para consolidar una comunidad cuya base de organización es el trabajo y la justicia social".

Junto al jefe de Gabinete bonaerense estuvieron dos de sus laderos: el presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, Federico Otermín, y el subsecretario Técnico, Administrativo y Legal de la Jefatura, Víctor Matassi.

La semana pasada, la sociedad Máximo-Insaurralde hizo una demostración de fuerza en el Estadio Diego Maradona de La Plata durante el lanzamiento de un plan sobre Política Ambiental. A cargo de ese proyecto estará la ministra Daniela Vilar, una dirigente de La Cámpora de Lomas de Zamora, además, pareja de Otermín.

Como viene contando este diario, el peronismo bonaerense comenzó a agitarse en sintonía con la disputa nacional entre Cristina Kirchner y el presidente Alberto Fernández. En ese marco, si bien Kicillof picó en punta en la pelea por la Gobernación para 2023, existe la decisión de sectores del PJ de no dejarlo correr solo. Insaurralde, por lo pronto, inscribió su nombre para esa maratón.