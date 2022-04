Un derrame de grasa de cerdo provocó un caos en Plaza Italia y hasta se cayó un repartidor

Un derrame de grasa de cerdo sobre la cinta asfáltica en Plaza Italia provocó un caos de tránsito que complicó a transeúntes y conductores. Según se informó, el incidente se produjo cuando un camión que transportaba ese material pasó por el lugar. Como consecuencia, algunos transeúntes se cayeron en el intento de cruzar la calle e incluso un repartido sufrió un accidente con su moto. Uno minutos después, intervino personal de la Municipalidad y se montó un operativo para normalizar el estado de la calzada.

Si bien todavía no se esclarecieron las circunstancias respecto del vuelco de la grasa, lo cierto es que la calzada quedó imposible para el tránsito y por momentos la situación se vivió con tensión ya que muchos conductores y peatones no advirtieron del estado de la calle. En ese marco, un repartidor que iba en su moto sufrió una caída y debió recibir atención del SAME, aunque por fortuna no sufrió heridas de gravedad. Según testigos, algunos peatones se cayeron en el intento de cruzar la calle.

Minutos después del incidente, personal de Defensa Civil de la Municipalidad tomó el control de la situación y esparcieron cal en los tramos afectados para absorción y remoción del peligroso material.