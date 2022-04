Increíble: "Casados con hijos" se puede ver en lo nuevo de "Better Call Saul"

La sexta y última temporada de "Better Call Saul" se convirtió en una de las producciones más esperadas de este año. No sólo porque quedaron muchos cabos sueltos de las entregas anteriores que deben ser resueltos, sino porque el rodaje sufrió varias alteraciones a raíz de los problemas de salud de su protagonista, Bob Odenkirk.

El spin-off de Breaking Bad, creado por Vince Gilligan y Peter Gould, debutó en Netflix el 8 de febrero de 2015. El personaje de Saul Goodman, fue uno de los más queridos de la historia original, motivo por el que los productores no dudaron en volver a apostar a él para este proyecto que también contó con mucho reconocimiento.

La historia está ambientada a principios de los años 2000, 6 años antes de los acontecimientos que muestra Breaking Bad, y sigue a Jimmy McGill (Odenkirk), un estafador recientemente convertido abogado y cómo se termina convirtiendo en Saul Goodman, sus vínculos con el narcotráfico en Albuquerque (Nuevo México, Estados Unidos) a raíz de su representación al expolicía Mike Ehrmantraut (Jonathan Banks) y cómo se pasa a ser el aliado de Jesse Pinkman y Walter White.

A diferencia de las temporadas anteriores, que contaron con 10 episodios cada una, el final consta de 13 capítulos. A partir de hoy estarán disponibles los primeros dos y luego se estrenará uno por semana hasta el 24 de mayo, mientras que los seis episodios restantes se lanzarán desde el 12 de julio al 1º de agosto.

Y el primero de los capítulos tiene la particularidad que en una escena aparece la adaptación local de Casados con hijos, la sitcom argentina protagonizada por Guillermo Francella y Florencia Peña: eso ocurre cuando uno de los protagonistas ingresa a un hotel de un pueblo desconocido en México y la recepcionista estaba mirando el programa, que se ve en un TV a un costado.

Cabe señalar que pasaron dos años desde el estreno de la quinta temporada y que el rodaje de la última no solo se pospuso a raíz de la pandemia de COVID-19, sino que en pleno set de filmación Odenkirk se descompensó y tuvo que pasar varios días hospitalizado. Luego de más de un mes alejado de las cámaras, Odenkirk volvió a la actuación y lo anunció en sus redes sociales.

"¡De vuelta al trabajo en Better Call Saul! Muy feliz de estar aquí y vivir esta vida específica rodeado de gente tan buena. Por cierto, esta es la profesional del maquillaje Cheri Montesanto ¡haciéndome no feo para filmar!", manifestó a través de su cuenta de Twitter. De igual manera, Thomas Schnauz, guionista y productor ejecutivo de la serie, explicó que más allá de su ausencia, se pudo continuar con su rodaje de la temporada que promete ser mucho más violenta que las anteriores.

Y como si esto fuera poco, los creadores anunciaron que el final contará con "giros inesperados" y con la ansiada participación de Bryan Cranston y Aaaron Paul, como Walter White y Jesse Pinkman. "¿Veremos a Walt y Jesse en el show? En vez de evadirlo, simplemente diré que sí. Cómo será o las circunstancias en las que sucederá, tendrán que descubrirlas ustedes mismo. Pero tengo que decir que esa será solo una de varias cosas que creo que van a tener que descubrir esta temporada", había adelantado Peter Gould en PaleyFest LA y finalmente confirmaron la buena noticia a través de las redes con una imagen en la que se los ve a los dos actores junto a la leyenda: "Están de regreso".

Confirmado: se viene la versión teatral

Se hizo desear. Aunque estaba todo dado para que la versión teatral de Casados con hijos llegara a calle Corrientes a mediados de 2020, la pandemia hizo que la producción tuviera que posponer el debut en más de una oportunidad y además, quedó envuelta en un escándalo mediático a partir de la salida de Erica Rivas, quien le da vida a María Elena Fuseneco en la sitcom. Sin embargo, luego de todas estas trabajar, hoy se confirmó el regreso de los Argento.

Con una serie de imágenes en la que se los ve felices en pleno brindis, Guillermo Francella, Florencia Peña, Marcelo De Bellis y los hermanos Darío y Luisana Lopilato anunciaron una nueva fecha de estreno: si todo sale como lo tienen previsto a principios de 2023 debutarán en el teatro Gran Rex. Cabe recordar que cuando salieron las entradas a la venta en 2019 rápidamente se agotaron en cuestión de horas. Pero la pandemia del coronavirus obligó a los teatros a cerrar sus puertas y suspender todas las funciones. Recién en abril de 2020 se anunció que el estreno programado inicialmente para las vacaciones de invierno pasaría a ser en enero de 2021, luego para junio y finalmente se canceló el estreno.

Como si esto fuera poco, Erica Rivas no llegó a un acuerdo para interpretar a María Elena y aunque se dijo que había renunciado, luego salió a desmentirlo. "Quiero que quede claro, yo no me fui, yo quería hacer ese proyecto, a mí me echaron. Me sacaron de las fotos de promoción, de la marquesina del teatro que ya estaba lista. Y lo hicieron por WhatsApp a la vez que hacían público un mail privado", declaró en referencia a los mensajes que salieron a la luz, en los que criticaba el guión por tener contenido machista.