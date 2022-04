Una historia de resiliencia: "Merecía volver a amar", dijo la abogada platense que este sábado se casará con Jorge Lanata

La abogada platense Elba Marcovecchio dará este 23 de abril uno de los grandes pasos de su vida cuando, en el altar junto al periodista Jorge Lanata, diga "sí, quiero". Este acontecer será necesario en su vida luego del duro golpe que le significó, hace 9 años, la pérdida de su marido, Alejandro Mazzeo, a causa de una agresiva enfermedad conocida como linfoma de Burkitt. Tras enviudar durante un largo período, dijo que “merecía volver a amar”.

Antes de comenzar la etapa de nupcias con el periodista, Elba retomó la cuestión de la partida de Alejando cuanto ella tenía 34 años y se refirió al acompañamiento que se brindaron ambos tras el duro diagnóstico médico. "Me acuerdo como si hubiese sido hoy. Se desmayó el jueves 3 de noviembre y el viernes a las 23 me dieron la noticia", recordó sobre los resultados de los estudios.

"Fue uno más en un millón de casos", contó. Y agregó que "esa noche, el médico me pidió que no googleara, y fue lo primero que hice. El índice de supervivencia era casi nulo. No pude respirar". "Nunca olvidé la voz quebrada de aquel médico. Me preguntó: ¿Estás sola?. Y me abrazó diciendo: 'Todo va a estar bien'. En ese momento supe que me estaba dando el pésame", relató a Infobae.

También habló de sus sensaciones y sentimientos durante la lucha de Alejandro y cómo siguió ella después de la pérdida de su pareja. "No quería entender que fuese terminal. No quería. Desde entonces hasta Año Nuevo, fue un tiempo de enojo. Estábamos enojados con todo. Pero fue muy loco lo que pasó después. De repente, entrás en paz, aunque se atraviese lo peor. Es paz. Sentís otra conexión con el tiempo. Otra conexión con el día, con lo importante, con lo básico, con la alegría de estar vivo", expresó.

A su vez recordó, emocionada, el cumpleaños de Alejandro aquel año, en 2013. "Ale, los 38 vinieron cargados, pero con los 39 todo va a cambiar", lo alentó ese día. "Y nada cambió. Entonces él, al verme triste, me dijo: 'Si hubiese venido Dios, el Diablo, o quien quieras, a decirme que a esta edad tendría esta familia que formamos, la vida que tuvimos y lo feliz que me sentí, hubiese firmado lo que sea'. Y lo pronunció hecho pedazos, pero son su sonrisa intacta", expresó.

Elba comentó en ese sentido que "Ale veía solo la belleza y eso es lo que me enseñó. Así aprendió, para siempre, a conectar con lo esencial". Su fallecimiento aconteció el 26 de agosto. Tras ello, dijo que "volví a sentir ese eso, esa falta de ruido, ese silencio raro y constante que viví con la pérdida de mi papá". Explicó que en ese momento de dolor "la gente te habla y vos no escuchás. Llegás a tu casa y no basta con cambiar los muebles de lugar. Porque ya no entendés nada".

Alejandro era de Avellaneda y adoptó a La Plata como "su" ciudad. Era abogado, como ella. Fueron novios de jovencitos y tuvieron dos hijos, Valentino (14) y Allegra (12), de quienes Elba se aferró con inconmensurable amor en el momento más difícil. "Su papá los había amado mucho y lo que había pasado era un hecho de la vida. Debíamos seguir adelante, una vez más valientes y alegres. Tampoco debían cuidar de mí", dijo.

La letrada platense indicó que "me pasó algo clave con Valen. Cada vez que yo salía a sacar la basura, él, que era una pulguita, lloraba desconsolado. Le explicaba: 'Mamá no se va, sólo bajo a la vereda'. Y me partía el alma pensar que le angustiaba quedarse solo. Luego entendí que mi hijo no tenía miedo por él, sino por mí. Le expliqué que él no era el hombre de la casa, y que yo estaba para cuidarlo a él, y no al revés".

Elba confesó que tardó dos años y medio en contestar mensajes de un "pretendiente". "No quería estropearle la vida a nadie. Me faltaba ganas de conocer gente, de salir, de pensar en mí. Todavía no lograba sacarme la alianza", reveló. "Y fui curándome. Entendí que la única forma de que una herida cierre es dejarla al aire libre". "Yo merecía volver a amar. Y me costó tanto entender y aceptar que no debía tener miedo, que hasta tuve que tatuármelo”, comentó.

Acerca del primer contacto que tuvo con Lanata, rememoró el litigio en el que ella defendió a Flor de la V por un conflicto con el periodista. Lo sorprendió de él lo “Inteligente y astuto... Durante las dos horas que duró la audiencia, fue el mejor némesis que pudiera tener, yo cuidando los derechos personalísimos y él, la libertad de expresión”. Así fue que consiguió su correo electrónico por medio de otro platense, el ahora diputado nacional Martín Tetaz.

"Y le escribí al instante pidiéndole un encuentro. No tenía preconceptos ni conceptos sobre él. Ni siquiera sabía que conducía un programa de radio... Solo había quedado prendada a la imagen de semejante oponente en esa audiencia. Alguien demasiado brillante a quien poder escuchar, de quien poder aprender”, contó. Él la citó en su casa. Sobre ese encuentro dijo que “ni bien comenzamos a hablar quedé flasheada. En shock. Fue invasivo, de esos impactos que se sienten en el pecho". "Jamás conversamos sobre temas personales. Ni cerca de eso. Pero estoy convencida de que yo me enamoré en ese preciso momento", afirmó.

Así comenzó la aventura que en unos días más sumará otro pasaje de felicidad cuando ambos contraigan matrimonio. Marcovecchio contó que la oferta derivó de un "engaño", ya que él en realidad le había preguntado a ella si tenía la visa al día. "Cité a una amiga y le dije: 'Pensé que Jorge iba a llevarme a Hawái ¿Qué ropa preparo?". Sin embargo, era un viaje de otro estilo: “Preguntó: ‘¿Me querés mucho?´. ´Sí, claro´, le respondí. ´¿Pero mucho, mucho, mucho?´. ´Por supuesto´, dije agarrándome el pecho. ´¿Tanto como para pasar juntos toda la vida?´”, remató. En ese instante, él desenvolvió un anillo de platino que tenía en uno de sus bolsillos y dio por hecho su propuesta: ¿Querés casarte conmigo?".