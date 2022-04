La intervención se hizo cargo de la Liga Amateur Platense

Arrancó la intervención de la Liga Amateur Platense. Anoche se hizo presente en la sede de calle 6 una comitiva de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, encabezada por el interventor Darío Allende Cerdá y el Director de Legales Nicolás Berstein. De esta forma, tomaron posesión del mando de la entidad durante 90 días, tras el conflicto que se desató por las últimas elecciones y donde hubo denuncias de hasta intervención política.

Los interventores prometieron que los torneos se desarrollarán según estaba previsto, al menos por este fin de semana, momento en que tiene agendado el debut de la Primera C.

Eduardo Castagnani, quien hasta ayer estuvo al frente de la institución, le dijo a EL DIA que "alrededor de las 19 vino la gente de intervención y estuvimos hablando cordialmente. Vinieron tras la homologación de la intervención que se hizo el martes". En ese sentido dijo que "hablamos de cómo es la Liga, y le explicamos la situación, los pormenores de la Liga. Es por eso que junto con el vicepresidente (Mario Malvestiti) a partir de este momento nos corremos del lugar y vamos seguir colaborando con lo que nos piden. Los grupos de trabajo van a seguir". Es por eso que aclaró que "la Liga va a seguir funcionando de forma normal".

"Lo único que cambia es el mando, que ahora estará encabezado por el interventor", precisó Castagnani, al tiempo que agregó: "La idea es trabajar en conjunto por 90 días, que es lo que dice la intervención, para que los clubes se pongan al día, y que la Liga se ponga al día porque lamentablemente la teníamos atrasada por un problema de 2006. Había gente que sabía del problema y no nos dijeron nada. Nuestro secretario manejaba los papeles y nunca nos dijo nada, nos enteramos antes de la elección. Por eso vamos a ver la documentación que falta. Desde 2009 en adelante presentamos todos los balances, lo que faltarían son papeles del 2006-2007".

Luego insistió en que mantuvo un "cordial" diálogo con Cerda y aclaró que "no queremos interrumpir la situación, queremos que se resuelva lo antes posible para que se pueda votar nuevamente y así elegirse elegir el nuevo presidente, sea yo u otro. Ya no tengo la responsabilidad si pasa algo en la Liga, pero me pongo al lado del interventor para mantener los compromisos y que sigan normalmente los torneos.

Por su parte, el interventor Darío Allende Cerdá, le confirmó a EL DIA que ayer estuvieron en la sede de la Liga y dijo que "concurrimos con las facultades que otorga la ley en el marco de la Dirección de Personas Jurídicas. Ahora tenemos un plazo de 90 días para regularizar esta situación". En ese sentido dejó en claro que "la institución va a funcionar de la misma manera que venía funcionando hasta el momento, aunque se tomarán algunas acciones para garantizar el buen funcionamiento. Este proceso se realiza a efectos de reorganizar y sanear lo que se hizo mal en la Liga".

Además refirió que "en este proceso de normalización de la institución se va a regularizar con documentación que se le va a requerir a los clubes, y cuando terminemos ese proceso llamaremos a los clubes para que, una vez en condiciones, se lleve adelante el acto asambleario que que los socios elijan sus autoridades. Hablamos de pedir documentación como Memorias, Balances, ejercicios económicos que son los que controla el Estado con Personas Jurídicas. Vamos a regularizar esa situación y a ayudar a todos los clubes a lograrlo".

Respecto al encuentro que mantuvo ayer con Castagnani dijo que se comportó "muy amable y trabajamos de una manera muy cordial. Vamos a hacer el mejor esfuerzo para que dure 90 días la intervención. Intentaremos que se regularice en el menor plazo posible". Por último adelantó que "voy a estar convocando a los presidentes de los clubes para ponerlos al tanto de nuestro trabajo, para llevarles tranquilidad".

El conflicto

Tal como viene informando este diario, la Dirección de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires, a través de una extensa resolución publicada en el Boletín Oficial a principios de enero, dispuso intervenir la Liga Amateur Platense de Fútbol y declarar “irregular e ineficaz” la Asamblea General Ordinaria en la que el 7 de septiembre de 2021 resultaron electos Eduardo Castagnani y Mario Malvestiti como presidente y vice de la entidad. Tras esta medida,y una vez homologada -que se hizo efectivo este martes-, el nuevo interventor tendrá un plazo de 90 días para convocar a una nueva asamblea para la elección de autoridades. Se deberá resolver el encuadramiento legal de algunos clubes que participaron en los comicios. Todo ese proceso cae en manos de Personas Jurídicas.

Al resolver la intervención de la Liga, se hizo lugar a la serie de objeciones interpuestas por asambleístas ligados al sector que responde al candidato (que se desempeñaba como exsecretario general de la entidad) Daniel Arteca, que se enfrentó con el resto de la Comisión Directiva y encabezó una lista opositora que fue la que solicitó la nulidad de los comicios. Este sector, como se recordará, cuestionó varios aspectos del trámite de la asamblea, que Personas Jurídicas aceptó. Como por ejemplo la participación de los clubes Las Malvinas y Curuzú Cuatiá, que Arteca sostuvo que no se encontraban en condiciones de participar. Sin embargo, la diferencia de votos entre una y otra lista fue mucho mayor que dos, los impugnados por Arteca.

Esas objeciones fueron negadas y replicadas por quienes estaban al frente de la Liga y en ese sentido, difundieron un comunicado en aquella oportunidad. Es que entre otras cuestiones, denuncian juegos e intereses políticos propiciando las impugnaciones y, por lo tanto, la intervención del Gobierno en la entidad platense de fútbol. Bajo el título “Por una Liga Amateur sin intervenciones políticas” apuntaron directamente contra Arteca, al que insisten en señalar en carácter de funcionario en el ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia. De esa cartera, justamente, es de quien depende la Dirección de Personas Jurídicas que acababa de designar a Darío Allende Cerdá como interventor normalizador de la Liga por 90 días (prorrogables).

Así, en un plazo de tres meses (que se puede extender por igual término “en caso de resultar necesario y justificado”), el interventor designado tendrá la tarea de “normalizar” la institución, confeccionar el padrón de asambleístas y convocar a una nueva asamblea para la elección de autoridades. Es decir que el funcionario designado por Personas Jurídicas puede llegar a detentar la conducción de la Liga durante 6 meses.

Los directivos desalojados por la resolución de Personas Jurídicas habían afirmado que este organismo tendrá a su cargo la variación de los actos por los cuales los clubes designan sus representantes y a su vez nombrar las nuevas autoridades de la entidad. La intervención estableció además la creación de un comité asesor externo “ad honorem” que estará a cargo del presidente de la Federación de Instituciones Culturales y Deportivas de La Plata en representación de la Casa del Tango, Alberto Alba, y de Jorge Alfredo Girano, presidente del Club Unidos de Olmos, de activa militancia política en el peronismo y que desempeñó un cargo público como delegado municipal en la localidad de Lisandro Olmos.