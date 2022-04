Fuerte operativo policial en el ministerio de Trabajo ante la movilización de un sector de la UOCRA

Manifestantes enrolados en la facción que encabeza Iván Tobar en la UOCRA La Plata tenían previsto movilizarse este mediodía al ministerio de Trabajo bonaerense, en 7 entre 39 y 40, para lo que se desplegó un amplio operativo de seguridad.

El vallado sobre Avenida 7 y un importante número de efectivos policiales modificaron el escenario habitual en la zona, atento a la violenta interna que vive la seccional local del gremio de la construcción que registra varios heridos, algunos de arma de fuego, a partir de la confrontación entre Tobar y el ex secretario general del gremio Juan Pablo "Pata" Medina.

El grupo que responde al ex barrabrava de Estudiantes resolvió movilizarse hasta la cartera laboral bonaerense para denunciar "persecuciones gremiales" y la "falta de cumplimiento de contratos de trabajo".

Esta movilización se da en medio la escalada de violencia que registra la interna de la UOCRA por la que días atrás se realizaron varios allanamientos en casas de La Plata, Berisso y Ensenada, en donde buscaron a Braian, nieto del “Pata” Medina, y a otras dos personas, acusados de protagonizar los graves incidentes ocurridos en distintos obradores de la Ciudad durante esta semana. Además, fueron denunciados por “amenazas y desmanes”.

En esos procedimientos ordenados por la Justicia no hubo detenido, ya que los denunciados no se encontraban en esos lugares, pero se logró secuestrar un revolver calibre 38, con seis municiones intactas, las cuales no registraban de documentación, mientras que el dato que llamó sumamente la atención de los efectivos fue un gran cuadro del actor que interpretó a Pablo Escobar en la serie "El patrón del mal".

Cabe recordar que días atrás fueron apuñaladas al menos dos personas y reportaron que hubo detonaciones de armas de fuego, cuando al menos 40 personas en moto recorrieron varias obras para realizar “extorsiones”, según consta en la denuncia policial. Se informó que en las casas que se allanaron sólo se encontraban familiares de los imputados, a quienes se les tomó declaración.

Mientras que la semana pasada un hombre resultó herido de bala en un nuevo choque en inmediaciones de la puerta 2 de la refinería de YPF, en Ensenada, con acusaciones cruzadas entre ambos sectores.

Según se constató en el parte policial, los incidentes se dieron a primera hora de la mañana, cuando los trabajadores de la planta toman el primer turno, con el saldo de un trabajador herido, que recibió la correspondiente atención médica.

Los grupos se congregaron a partir de que la agrupación interna del gremio “Azul y blanca”. que lidera Tobar, convocara al lugar para la entrega de curriculums para postulaciones a puestos de trabajo para la contratista AESA, que opera dentro de YPF.

En ese contexto, denunció el hombre herido al declarar, el grupo protagonizó un violento choque con otro que se acercó al lugar y que también quedó filmado. Según la declaración a la Policía, los hombres armados serían dos, que no identificó y que tampoco fueron detenidos.