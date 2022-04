Pellegrini se fue lesionado y encendió las alarmas en el León

Ya en la previa al viaje a Santa Fe, incluso antes de que se supiera que Ricardo Zielinski iba a ir con un equipo plenamente alternativo, Matías Pellegrini aparecía como la gran duda luego de aquella victoria ante Tigre en UNO en la que debió dejar el campo de juego a los 14 minutos del segundo tiempo, con el Pincha y los de Victoria igualando en cero. Y una semana después de aquel cotejo, con el descanso incluido y los cuidados necesarios para su plena recuperación, el zurdo ex Inter de Miami reapareció en el once inicial, aunque no pudo siquiera completar la primera mitad.

A los 38´de la etapa inicial, el oriundo de Magdalena quedó tendido sobre el verde césped del Jorge Luis Hirschi, con una clara dolencia muscular en su pierna izquierda, algo que finalmente le impediría seguir en el trámite.

De esta manera Pellegrini, que no había pesado mucho pero que había tenido un gran desborde por su sector, le dejó su lugar en el campo a Leandro Díaz, quien ingresó bajo una lluvia de aplausos.

Lo cierto es que lo del zurdo de Magdalena generó una mueca de fastidio en Zielinski y su cuerpo técnico, quienes no pueden darse el lujo de perder a ninguno de los protagonistas, ya que se acercan instancias decisivas en ambos torneos en los que el Pincha quiere seguir peleando hasta el final.

Cabe recordar que ante Colón en el Cementerio de los Elefantes, el León sufrió la lesión de Brian Orosco, uno de los que más venía creciendo en su rendimiento para acercarse al nivel de los habituales titulares.

ESTUDIOS PARA EL ZURDO

Más allá del regreso a las prácticas del plantel, la cual será hoy desde las 10 en el Country Club de City Bell, también se le realizarán estudios al extremo por izquierda, quien ayer salió por un fuerte dolor en su pierna más hábil.

Sin hablar todavía de lesión o contractura, así lo afirmaron a este matutino fuentes cercanas al cuerpo técnico albirrojo.