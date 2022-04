Al compás del tamboril ganó un partido clave y sueña

Este equipo de Estudiantes es el más copero de los últimos años. Anoche no dejó dudas, cuando otra vez ganó como local con mucha autoridad ante un duro rival brasileño. Nadie podrá asegurar que vaya a quedar en la historia grande, porque falta un larguísimo camino por recorrer y hay conjuntos más poderosos por delante. Nadie se atreverá a afirmar nada de eso. Pero ayer, por si quedaba alguna duda, demostró cómo se juega un partido de Copa Libertadores. Estudiantes le ganó 2-0 al Red Bull Bragantino como local y quedó como único puntero de la zona C, a falta de tres fechas para el cierre de la fase inicial. Tremenda victoria del equipo de Ricardo Zielinski, una más de una larga racha.

¿Por qué ganó el Pincha? Porque supo jugar el partido. Esperó en determinado momento, apretó los dientes y se desdobló en defensa cuando le tocó correr detrás de la pelota, jugó en buen nivel en determinados pasajes y, por sobre todas las cosas, porque tuvo sed y hambre para marcar los goles, casi continuados, para asegurarse un banquete que para sus hinchas estuvo encantador.

Ahora tiene 7 unidades y manda en la zona C, tres puntos por delante del rival de anoche y de Nacional, que venció a Vélez en Liniers y será el rival del próximo martes en La Plata. Sin dudas un partido con condimentos de final: si llegase a ganar Estudiantes habrá dado un paso clave y fundamental pensando en los octavos de final de la Copa Libertadores. Si hasta se podría dar el lujo de presentar equipo alternativo en sus visitas a Brasil y Liniers pensando en los cuartos de final de la copa de la Liga Profesional. Ni al mejor estratega le hubiese salido mejor la jugada, aunque claro, nadie le asegura absolutamente nada sino un escenario libre de obstáculos de más.

Anoche fue de menor a mayor, pese a tener el gol servido a los tres minutos y por intermedio de una pelota parada (la bajó a Noguera a Del Prete, que definió mal debajo del arco). Luego de esa jugada que parecía marcar un rumbo se fue diluyendo. Es que el rival mostró dinámica y explosión de mitad de cancha hacia adelante. Por momentos tuvo que correr detrás de la pelota, no tuvo un conductor y las subidas masivas algunas veces lo complicaron pese a no tener ninguna situación de riesgo en el arco de Mariano Andújar. Es más, una corajeada de Matías Pellegrini por la izquierda casi le deja el gol: la pelota pasó muy cerca del palo derecho de Cleiton que atinó a estirar su brazi para desviar la pelota. Y otra pelota parada encontró la cabeza de Mauro Boselli, la respuesta del arquero y una primereada de Agustín Rogel que tuvo al palo izquierdo como adversario imbatible. Aun sufriendo la velocidad de su rival, el Pincha se fue al descanso con la seguridad que en la primera jugada que acertara de pelota parada estaría el gol.

LEA TAMBIÉN El manual de la pelota parada y la joya distinguida de Boselli

Y lo encontró a los 8 minutos. Córner desde la izquierda que ejecutó Fernando Zuqui, picante, con rosca y fuerza. Por el segundo palo, como antes había sido Boselli, aparecieron Noguera y Del Prete, que le sirvieron el gol a Rogel. Este vez no hubo nada que impidiera que la pelota entrara al arco. Gol, desahogo y el inicio de una fiesta que tenía todavía más sorpresas.

El partido lo ganó gracias a la pelota parada: esta fue la llave del triunfo de Estudiantes

El rival quiso empatar rápido y con muchos jugadores en ofensiva. Error. Perdió la pelota en campo albirrojo y de contra Manuel Castro y Leandro Díaz pusieron la mesa (corrida, pases y una pared) para dejarle la pelota a Mauro Boselli. El delantero, que no había tenido el mejor de sus partidos, apenas si levantó la vista para darse cuenta que Cleiton estaba adelantado y desde 25 metros, con un solo gesto técnico, marcó el mejor gol en UNO desde hacía muchísimo tiempo. Un golazo para arrancarles lágrimas al propio goleador y a las más de 30 mil almas presentes en el estadio. El gol que le permitió alcanzar a Juan Ramón Verón como máximo goleador Pincha en la Copa Libertadores. En el día del cumpleaños de su mamá, Boselli se hizo (y les hizo a los presentes) un regalo que no olvidará nunca más.

LEA TAMBIÉN VIDEO. Boselli y un golazo que sirvió para meterse en la historia

Al partido le quedaban más de 30 minutos, pero la sensación era que ya estaba terminado. Tuvo un par de chances Bragantino, pero entre Andújar y los centrales lo impidieron. Nunca estuvo en duda la victoria del dueño de casa, que hasta pudo aumentar la diferencia.

Llamó la atención que Ricardo Zielinski haya tardado más de la cuenta en hacer las variantes. Pero no quería ceder nada, ningún centímetro. No quiso tocar las cuerdas de una guitarra que sonaba a la perfección. Una guitarra que ya fue parte de tantos recitales, la mayoría con final feliz. Un equipo que sigue ganando, creciendo y sembrando semillas que pronto serán flores. ¿Cómo no se van a ilusionar sus hinchas? Imposible.

LEA TAMBIÉN Pese al alerta, el hincha acompañó en una nueva noche de Copa en UNO

Agustín Rogel, autor del primer gol, fue la figura de Estudiantes ante Bragantino / Dolores Ripoll