Nuevos dardos del peronismo contra CABA por el reclamo de la coparticipación: "Es injusto y desproporcionado"

El gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, consideró hoy que "es absolutamente ilegítimo" el reclamo por parte de la ciudad de Bueno Aires en la Justicia por los fondos otorgados durante la gestión del expresidente Mauricio Macri para financiar el traspaso de la policía al distrito, y señaló que "la injerencia por parte de la Corte Suprema" en el diferendo es "indebida".



En diálogo con Radio 10, Capitanich recordó que, siendo intendente de la ciudad chaqueña de Resistencia, observó cómo la Ciudad "pasó a tener 3,75%" de coparticipación en la gestión macrista y recordó que él mismo reclamó "duramente" por ese motivo.



Capitanich aseguró que la CABA "percibe el 28% de los recursos de distribución territorial del presupuesto público nacional" y marcó que eso establece "profundas asimetrías con ocho millones de argentinos que no tienen agua potable" o pagan su boleto de transporte público mucho más caro.



También explicó que la Ciudad tiene "el más alto ingreso per cápita" y se preguntó: "¿Le vamos a dar más plata para que hagan más obras extraordinarias cuando a las provincias nos falta agua potable y cloacas".



Para el gobernador del PJ, eso "es injusto y desproporcionado".



Por todo esto, señaló que "es absolutamente ilegítimo el reclamo por parte de la Ciudad de Bueno Aires", opinó que "la injerencia por parte de la Corte Suprema de Justicia es indebida" y agregó que su actuación "no tiene argumento ni fundamento".



La última semana el Gobierno nacional entregó una nota a la Corte Suprema de Justicia con el planteo consensuado por 19 gobernadores (incluido Capitanich) sobre los fondos que la administración del expresidente Macri le giró a la ciudad de Buenos Aires para financiar el traspaso de la policía al distrito, en la cual los mandatarios provinciales sostuvieron que "se violaron los principios de equidad, solidaridad e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional".



El reclamo de los gobernadores se da en el marco del diferendo entre los Gobiernos nacional y porteño por esos fondos, que tiene estado judicial y es considerado por la Corte Suprema a raíz de que la administración de Horacio Rodríguez Larreta radicó un pedido de cautelar para dejar sin efecto la reasignación de recursos dispuesta por la Casa Rosada.



En otro tramo de la entrevista, Capitanich apoyó el proyecto presentado por la bancada del Frente de Todos (FdT) en el Senado la última semana para crear un "Fondo Nacional para la cancelación de la deuda con el FMI", que apunta a gravar con un "aporte especial de emergencia" a quienes tengan bienes en el exterior que no están declarados ante el fisco.



"La Argentina que tiene cerca de 100 convenios de carácter internacional, tiene que hacer un seguimiento muy claro para combatir tenazmente la evasión", porque "es un factor de inequidad extraordinaria", sostuvo el mandatario chaqueño.



Agregó que "existe una élite internacional que genera mecanismos de fuga (de divisas) a los efectos de perjudicar a nuestros países", por lo que remarcó que "esta inequidad es irritante e inaceptable".