Con la presentación de un amparo buscan que el uso del barbijo sea optativo en las escuelas de la Provincia

El colectivo Padres Organizados presentó la semana pasada en la Justicia un recurso de amparo para que el uso de barbijos en las escuelas de la Provincia sea optativo. Cabe remarcar que por disposición de las autoridades bonaerenses el uso de los tapabocas en los establecimientos educativos es de carácter obligatorio. Los padres que integran la organización que durante la pandemia reclamó por la plena presencialidad en los colegios, sostienen que la implementación de la medida es "injusta y discriminatoria", al tiempo que se basan en "la falta de evidencia científica" sobre la efectividad de ese elemento sanitario.

La solicitud fue presentada el miércoles en La Plata y recayó en el Juzgado de Garantías del Joven Nº, que deberá resolver si da lugar al pedido del colectivo que reúne a más de 130 familias de alumnos de distintas escuelas de la Provincia y con marcada presencia en La Plata.

Padres Organizados apuntó en este marco contra el Ministerio de Salud y la DGCyE y solicitó “que se permita la libre elección del uso del barbijo, que se declare como actividad esencial a la Educación y se garantice la presencialidad plena”. El jueves se manifestaron frente a Casa Rosada con la consigna “escuelas sin restricciones y barbijos optativos”.

"El uso y obligatoriedad de los barbijos debe ser liberado. Las familias son las que tienen la potestad de definir y decidir sobre sus los cuidados de sus hijos. Hoy el factor más importante para que los niños no tengan Covid es la ventilación de las aulas. Deberían las escuelas garantizar la ventilación y dejar de utilizar el barbijo", expresaron.

"Es una iniciativa que surge porque los chicos son los únicos que tienen que cumplir con este protocolo que se implementa en las escuelas. En ningún lado su uso es obligatorio aquí en La Plata. Por caso, en los negocios se decide si los clientes entran o no con barbijo, o cuando estamos en el trabajo no estamos con el barbijo puesto. En la calle la gente no lo usa. Y los chicos en la escuela están obligados", señalaron.

En ese sentido, calificaron que el uso obligatorio "es discriminatorio e injusto". "Lo que decimos es que esa decisión la tomen los padres y no el Estado. Si en el grupo hay alguna afección vinculada con el Covid tomaremos la decisión nosotros los padres", añadieron.

Según argumentaron, "no hay evidencia científica" para que continúe rigiendo la media. "Son medidas de precaución y cuidado pero no hay nada que diga el barbijo ha ayudado o impedido el contagio. Tampoco hay estudios que digan que los chicos son más propensos a contagiarse. Ni son grandes propagadores de la enfermedad del Covid 19 como se dijo en un momento. También se dijo que tenían más probabilidad de contagiarse. Pero no hay evidencia sobre todo eso", enfatizaron.

Asimismo, desde lo pedagógico y el aprendizaje, sostuvieron que el uso del barbijo "produce un daño psicológico, social y cognitivo, sobre todo a los más chiquitos, que necesitan del apoyo de los gestos, necesitan leer, pronunciarse y que los profesores los vean". "Hay chicos chicos que ingresaron en primer año y no se conocer la cara", lamentaron.