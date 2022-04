Tras declaraciones de Larreta, las organizaciones sociales amenazaron con un acampe de 50.000 personas

Representantes de las organizaciones sociales que en las últimas semanas realizaron numerosos piquetes en la Avenida 9 de Julio de la Capital Federal, aseguraron que de no haber un acuerdo con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en la reunión que se llevará a cabo el jueves con el titular de la cartera, Juan Zabaleta, profundizarán las medidas de fuerza. A su vez, le respondieron al jefe de Gobierno porteño Rodríguez Larreta al advertir que de persistir el conflicto harán un acampe con más de 50 mil personas.

"Si no hay una respuesta positiva de las autoridades nacionales a los reclamos que venimos haciendo desde mediados del año pasado, vamos a seguir con nuestro plan de lucha votado en el Plenario Nacional Piquetero”, sostuvo Eduardo Belliboni a la prensa en medio de las tensiones con las autoridades nacionales y de la ciudad.

Cabe remarcar que si Desarrollo Social no atiende las demandas, los grupos piqueteros tienen previsto llevar adelante un acampo por 72 horas sobre la 9 de Julio y la traza del Metrubus. Asimismo, convocaron de antemano a una "marcha federal".

En la jornada de hoy Horacio Rodríguez Larreta aseguró que le pedirá al Gobierno nacional que le quite los planes sociales a "quienes corten las calles y no cumplan con la ley". Y afirmó que "hay que sacarles los planes sociales a quienes corten las calles y no cumplan con la ley".

El jefe de Gobierno porteño insistió en que "le vamos a pedir al Gobierno nacional que corte los planes sociales a quienes no cumplen las condiciones, y el plan social dice que el chico tiene que estar en la escuela".

"¿Y con eso qué, van a reprimir con la policía a 50.000 personas que acampan de manera pacífica y que piden trabajo?", retrucó Belliboni, que además advirtió que si el Gobierno nacional no cumple con los pedidos "vamos a seguir con las medidas de fuerzas votadas, le guste a quien le guste".

La última medida del sector, que culminó el viernes, implicó un acampe de 48 horas con piquetes incluidos. Se estima que participaron unos 60.000 manifestantes, entre los que había niños y mujeres.

Al respecto, Larreta coincidió con los dichos del presidente Alberto Fernández al señalar que "lo que pasó acá fue una extorsión. Usan a la gente, la traen en colectivo, extorsionada porque si no vienen les sacan el plan que manejan las organizaciones. Usan a los chicos y a las mujeres. Son unos cobardes".

El alcalde indicó que “les pedimos que les saquen los planes sociales, que tienen como condicionalidad que los chicos vayan a la escuela; hagan cumplir la ley y saquen los planes sociales a esa gente y así no van a venir más. En vez de que el Estado maneje los planes, los distribuyen organizaciones que los extorsionan. Ponen a los chicos como escudo para que no los desalojen y los chicos tiene que estar en la escuela, no acampando”.