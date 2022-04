La "Scaloneta", en alerta: Paredes sufrió una lesión, será operado y estará dos meses sin jugar

Pésimas noticias para Leandro Paredes: el jugador del PSG y bastión importante de la Selección Argentina sufrió una grave lesión y estaría al menos dos meses afuera de las canchas. El volante se rompió la inserción del abdomen y se lastimó el aductor, por lo que deberá operarse y no llegaría para el cruce con Italia, en junio.

Paredes se lesionó en la primera etapa del partido que el PSG le ganó al Lorient por 5 a 1, por la fecha 30 de la liga francesa de fútbol. A los 38 minutos, el volante argentino se tiró al piso con evidentes signos de dolor y automáticamente Mauricio Pochettino lo reemplazó por Georginio Wijnaldum.

Por esta razón, las alarmas se encendieron en la Albiceleste cuando el ex Boca tuvo que abandonar la cancha antes de que termine el primer tiempo en el último partido de su equipo y, en la mañana del martes, él mismo confirmó una pésima noticia: "Me rompí el aductor, me rompí la inserción del abdominal, tengo que operarme", le dijo a TyC Sports.

Scaloni lo considera el eje central del medio en la Selección argentina, no solo por su buen pase, sino también por su visión de juego. Junto a Rodrigo De Paul son intocables para el entrenador que al menos lo perderá para el choque con los italianos.