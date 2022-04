Una influencer "arrepentida de las cirugías" y con duro mensaje: "Las redes no son la vida real"

La reconocida modelo e influencer estadounidense Niece Waidhofer se caracteriza por sus hazañas atrevidas, fotos hot y una personalidad muy seductora. Pero en las últimas horas fue noticia por dos publicaciones que realizó en su cuenta de Instagram en las que llamó a la reflexión.

En una de ella desaconseja realizarse cirugías estéticas y en la otra critica lo que se muestra en las redes sociales, en donde asegura que "no es la vida real". Sus publicaciones tuvieron millones de comentarios y vistas, por lo que se hicieron virales por tratarse de una duro mensaje justamente por haber sido realizados por una persona que con la belleza factura millones.

"LAS REDES SOCIALES NO SON LA VIDA REAL" comienza diciendo en uno de sus posteos. Y agrega: "A menos que su mujer tenga horas para peinarse y maquillarse, decenas de miles de dólares para gastar en cirugías cosméticas electivas y ninguna otra responsabilidad que demande su tiempo y esfuerzo, NO la compare conmigo". Luego termina diciendo que "si tuviera un trabajo de verdad o hijos que cuidar, nunca tendría la motivación para maquillarme, peinarme, etc. Esta es una persona en línea, no la vida real". Allí se la ve en un video a Waidhofer a cara lavada, mostrándose sin maquillaje, tal cual es.

En otra publicación escribió: "IMPORTANTE: NO recomiendo la cirugía plástica a NADIE. Me arrepiento de todo lo que he hecho".

Niece Waidhofer es una modelo de Instagram nacida el 27 de agosto de 1990. Su principal vía de comunicación es la plataforma de Instagram donde tiene más de 500 mil seguidores. La popular modelo estadounidense ha trabajado con varias marcas nacionales e internacionales, elevando su personalidad a un alto pedestal en la industria.

Una de las marcas con las que ha colaborado es Reddit, donde se transformó en una estrella en los últimos tiempos. Allí tiene muchos videos e imágenes. Incluso ha aparecido en la portada de Reddit y admite que es uno de sus mayores logros. También trabajó con varias agencias de modelos, incluyendo Model Mayhem, y para importantes revistas.

En su cuenta de Instagram, ella publica diferentes tipos de fotos incluyendo selfies, trabajos profesionales y hasta modelando en bikini. Además, Niece se abrió camino en la industria del cine, habiendo mostrado un gran potencial como modelo, ya que protagonizó "Proyecto Aether", lanzada en 2011, y "La leyenda del condado DarkHorse", que se estrenó en 2014. Estas pocas experiencias cinematográficas le han valido a la modelo la designación de carrera de una actriz, ya que espera ampliar su horizonte.

Ahora, esta influencer, hizo ruido con publicaciones que se viralizaron y que hicieron un llamado de atención.