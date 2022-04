Informe Tripero: Chávez titular, vuelve Melluso y se mete Cardozo para visitar Tucumán

Este jueves Néstor Gorosito confirmó tres variantes en el equipo que mañana visitará a Atlético Tucumán por la fecha 9 de la Copa de la Liga Profesional, con los ingresos de Matías Melluso, Agustín Cardozo y Lautaro Chávez.



Melluso, Cardozo y Chávez reemplazarán a Germán Guiffrey, Nery Leyes y Johan Carbonero, respectivamente. Son todas modificaciones tácticas, ya que no hay lesiones de por medio. En el caso del colombiano, será suplente por tercera vez en el ciclo de Gorosito, que jugará mañana su partido número 23.



“Te pueden golpear en un partido, pero lo que se demostró contra Talleres es positivo. Nuestro equipo tiene que mantener las convicciones de que lo estamos haciendo nos va a dar buenos resultados y eso sucede acá en Gimnasia", analizó el entrenador en conferencia de prensa tras el último entrenamiento en Estancia Chica y antes de emprender el viaje a Tucumán.



"Nosotros somos muy respetuosos y tratamos de no meternos en lugares que les corresponden a los dirigentes. A Ramírez (no renovó aún su contrato y en junio podría quedar libre) lo consideramos y mucho, tenemos trato con él como con los demás, hoy es titular", explicó "Pipo" Gorosito.



Sobre el regreso de Matías Melluso después de varios meses, el DT aseguró que "no jugaba porque estaba lesionado. Es por naturaleza el 3 titular del equipo".