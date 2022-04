“Somos un equipo bravo que le damos pelea a cualquiera”

Mientras los hinchas estaban celebrando el triunfo por goleada sobre Vélez en el patio de comidas que está debajo de la tribuna popular de la calle 55, Leonardo Godoy, una de las figuras del equipo, recibía unos metros hacia el Bosque a parte de su familia, recién llegada desde Concordia. Mientras ellos tomaban unos mates el defensor de Estudiantes accedió por una puerta lateral para estrecharse en unos abrazos. Luego de unos minutos de intimidad el jugador se apartó unos metros para atender a este medio.

“Estoy bien, fue un golpe en la cadera, no pasa nada”, avisó en el inicio del diálogo para descartar cualquier tipo de lesión muscular y para llevar tranquilidad. Es que justo el jueves había regresado al equipo tras quedar marginado por un desgarro que lo dejó afuera del equipo por espacio de tres semanas.

-¿Por qué dejaste la cancha?

-Tuve un golpe en la cadera en el primer tiempo. Fue en una jugada que salté a cabecear con Ortega. Golpee con su rodilla y quedé muy dolorido. Fue como una especie de parlítica. Desde entonces corría con dolor y era al pedo dar ventajas ante un rival como Vélez.

-¿Estás para jugar el domingo?

-Si el técnico me necesita no hay problema. Fue un golpe y voy a estar bien.

-Completá la frase: ganaron por concentración, actitud y...

-Huevo... Sabemos que somos un equipo bravo. Estudiantes siempre la va a dar pelea a todos los rivales. Estamos para ir partido a partido. En esta fase de grupos arrancamos con el pie derecho y sumamos.

-¿Imaginabas un triunfo tan holgado en la previa del partido teniendo en cuenta la jerarquía del rival?

-La verdad que hicimos un partido grandísimo. Siempre decíamos que arranca la copa con el pie derecho es muy importante y mucho más después de ganarle a un gran rival en nuestra casa. Por eso nos vamos muy contentos.

-Se habla de lucha de estilos, pero en ese contexto Estudiantes creó más situaciones de gol que su rival, ¿no?

-Sí, sabíamos que teníamos que cortarle la línea de pase a Vélez. Ellos juegan muy bien a ese fútbol. Pero nosotros estábamos seguros que si hacíamos bien las cosas nos iban a quedar varias contras como para lastimarlos. En el primer tiempo las tuvimos y aprovechamos la pelota parada. Es más, hasta podríamos haber liquidado el partido antes.

-¿Fue clave el 2-1 rápido?

-Sí, por suerte recuperamos la ventaja. Pero lo que terminó de inclinar el partido para nuestro lado fue el tercer gol, el del Tuti (Del Prete). A partir de ahí manejamos nosotros.

-Recuperaron la potencia ofensiva de comienzos del año...

-Sí. Nos preparamos para jugar así y teníamos muchas fichas puestas en este partido. Gracias a Dios pudimos empezar con el pie derecho.

-¿Cómo se explica que jugaron de esta manera y tienen otros malos comos los de Puerto Nuevo y Godoy Cruz?

-No siempre salen las cosas. Por suerte siempre tenemos mentalidad ganadora y suplimos con actitud algunos defectos, Lo importante es sumar y lo venimos haciendo.

-¿Cómo ves al grupo que les tocó? ¿Qué imaginás del partido en Montevideo?

-Es complicado, como todos. Primero estábamos enfocado en enfrentar a Vélez y conseguir un buen resultado. Primero tenemos que pensar en el partido del domingo y luego vendrá Nacional. Cada partido es una final y nos jugamos muchas cosas.

-¿Cómo definís a Leandro Díaz?

-Es un Loco lindo. Demostró que cuando no puede meter goles pueda dar asistencias o cargosear a los defensores que no les gusta que los vayan a chocar tanto. Y mucho menos a los de jugadores de Vélez que prefieren los partidos más técnicos que físicos. El Loco eso lo hace muy bien: se lleva las marcas y deja los huecos para que muchos de nosotros, por afuera, y también Tuti (Del Prete) por adentro aparezca solo.

-¿Imaginabas en menos de dos años consolidarte en un equipo como Estudiantes?

-No. Al llegar sabía que venía a un club muy grande y exigente. Vine a pelear un puesto y sumar. Gracias a Dios hoy me encuentro con un gran presente . Trato de disfrutar cada momento pero sabiendo que debo entregar el 100 por ciento en cada partido. No me puede relajar nunca.