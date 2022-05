Juez, furioso con la Justicia por el fallo que le impide ingresar a la Magistratura: "No se le animan a Cristina"

El senador cordobés Luis Juez arremetió contra la Justicia tras desestimarse el amparo presentado contra la maniobra de Cristina Kirchner que partió el bloque oficialista para asegurarse el ingreso de Martín Doñate al Consejo de la Magistratura. "La Justicia no se le anima a Cristina", deslizó el legislador del PRO que, con la presentación de ese recurso, procuraba acceder al organismo en representación de la segunda minoría del Senado por el PRO.

Tras el revés recibido por el magistrado en lo contencioso administrativo Pablo Cayssials, Juez manifestó que "no nos quejemos cuando los jueces dicen no judicialicemos la política, no puede ser que la política se meta. Está todo bien, yo soy un hombre de derecho, un tipo que respeta las decisiones de la Justicia, pero después no nos quejemos".

"Después que la Justicia no se queje cuando el poder político los manosea, los usa para su beneficio personal, para sus particulares necesidades, después no nos quejemos de la dirigencia política que tenemos, de la corrupción que tenemos, no nos quejemos cuando los políticos se enriquecen, cuando el país se empobrece", dijo Juez.

"Si los jueces le tienen pánico al poder político, no nos quejemos, tenemos el país que nos merecemos", añadió.

En desacuerdo con la decisión, deslizó: "No nos quejemos cuando los jueces dicen no judicialicemos la política, no puede ser que la política se meta. Está todo bien, yo soy un hombre de derecho, un tipo que respeta las decisiones de la Justicia, pero después no nos quejemos".

Juez había buscado avanzar contra maniobra desplegada por Cristina Kirchner el pasado 19 de abril cuando decidió abrir el bloque oficialista y dividirlo en dos partes: 21 senadores en el Frente Nacional y Popular y otros 14 en Unidad Ciudadana. De ese modo, consiguió que el kirchnerismo se quedara con la segunda minoría e ingresara a un consejero afín en la estructura del Consejo de la Magistratura.

El movimiento provocó indignación en el PRO y Luis Juez encabezó el alzamiento de voces. La oposición buscó frenar las designaciones de los candidatos del Frente de Todos al pedir que "se proceda al efectivo nombramiento de los senadores Luis Alfredo Juez, como consejero titular, y Humberto Luis Schiavoni, como consejero suplente, propuestos por la que entienden la segunda minoría parlamentaria".

Sin embargo, para el juez Cayssials, acceder a tal pedido "implicaría adentrarse respecto de la valoración de la 'temporaneidad' o de la subjetividad de la partición del Bloque 'Frente de Todos', todo lo cual conllevaría inexorablemente a la judicialización de las decisiones de otros poderes".

Asimismo, argumentó que dar lugar al amparo "pondría en riesgo -en palabras del Máximo Tribunal- el ejercicio de las funciones que la Constitución le asigna a cada uno de ellos. Por tal motivo, concluyó que los jueces no pueden opinar sobre el modo en que aquellos ejercitan sus facultades".

"Después no vengan a quejarse y a llenarse la boca, a decir que tenemos una vicepresidenta corrupta y autoritaria que impone su voluntad, cuando teniendo la oportunidad de ponerle un límite no lo hacen", espetó Luis Juez.