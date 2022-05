VIDEO.- Nuevo aumento de combustible: opinan los automovilistas

Un nuevo aumento en el combustible, el tercero en lo que va del 2022, encontró a los usuarios desprevenidos en la ciudad de las diagonales. La alteración de precios se fijó este lunes, por medio de un comunicado oficial de YPF, luego de los aumentos de Axion y Shell.

Desde que comenzó el año, el combustible registró a la fecha el 30% de aumento. Este dato se compara con la inflación de abril, que fue de 20,3%, por lo que el bolsillo de los argentinos nuevamente sufre al momento de pagar.

Autoridades de la petrolera destacaron en un comunicado que los precios internacionales superaron el 30% y el precio nacional aún está muy por debajo de lo requerido para “complementar la refinación local”.

Los automovilistas platenses se mostraron resignados frente a la nueva modificación de precios. Un platense que se disponía a cargar nafta aseguró “a veces me pierdo con tanto aumento. De hecho, me enteré el lunes antes de ir a cargar”. “Es una barbaridad pero sigue pasando. No nos podemos quejar si hacen lo que quieren”, agregó otro.

Según los precios de referencia de YPF, el litro de nafta súper pasó a costar $120,30. El litro de Infinia $147,30; diésel 500 $113,40 e Infinia Diésel $145,90.