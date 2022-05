VIDEO. Grave denuncia en colegio platense de una alumna de 10 años: "Me pegan y no sé por qué"

Karina tiene diez años y, en el momento en que debe ocuparse de jugar, divertirse y disfrutar de la etapa escolar, se encuentra con maltratos y golpes por parte de compañeros. Ella asiste a la escuela Güemes nº26 de 207 y 516, en Abasto y su madre, cansada de escucharla llorar, busca que su caso no quede en la nada.

El punto cúlmine llegó este viernes, cuando la nena salió llorando de la escuela porque le habían pegado. Sin embargo, esto ocurre desde hace cinco años y las agresiones van en aumento, por lo que Laura Balbuena decidió darle visibilidad al caso de su hija.

En palabras de la niña de diez años, la angustia queda en evidencia: “Hace cinco años que me pegan y no sé por qué”. Muchas veces se calló la tristeza y volvía a su casa en silencio porque “dos compañeros amenazaban con pegarme”.

“No nos queda otra que hacer esto para que se vea lo que pasa y no quede en la nada”, reveló Laura. Según contó, ya tuvo charlas con los directivos y con los padres de los alumnos involucrados pero “para los grandes son cosas de chicos o caídas”.

Esta situación de bullying que vive Karina la lleva a no querer ir a la escuela. Por consiguiente, su madre no se siente segura cuando la deja en el colegio: “a veces no la mando porque es el único momento en que estoy tranquila y sé que no le van a pegar”.

En las últimas horas, los directivos de la institución educativa se comunicaron con ella para informarle que habían hablado con los padres de los compañeros en pos de “trabajar en el caso”. Su único objetivo es que su hija se sienta segura de ir a la escuela y pueda estudiar tranquila.

Agresiones reiteradas

La madre de Karina detalló que antes de la pandemia, su hija llegó golpeada a la escuela al punto de volver de trabajar y encontrarla con dolores en el cuerpo. “La nena me dice que le cortan el pelo, la empujan, le dicen cosas y por miedo no dice nada”, agregó Laura.

Tal y como declaró, Karina planteó en reiteradas ocasiones que quería teñirse o cortarse el pelo y su madre no entendía la razón: “después me enteré que era porque le tiraban el pelo o le decían teñida, le sacan los colores y le pisan las zapatillas”.