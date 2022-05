Tigre dio el gran batacazo y dejó en el camino nada menos que a River

Tigre dio el gran batacazo en estos cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional, al eliminar anoche en el estadio Monumental nada menos que a River, uno de los grandes favoritos, al que venció por 2-1.

Mateo Retegui y Facundo Colidio marcaron los goles del equipo de Victoria; mientras que Enzo Fernández había puesto en empate transitorio para el Millonario.

De esta forma, Tigre jugará una de las semifinales el próximo domingo a las 16, en cancha de Huracán, ante Argentinos Juniors, que dejó en el camino a Estudiantes.

Los primeros 20´ fueron favorables para Tigre, porque supo presionar la salida rival, porque se plantó de igual a igual, y además, logró encontrar espacios para lastimar.

A River, le costó acomodarse en el terreno de juego. Algo inusual. Se sintió incómodo con el plantel de Tigre, por eso, no estuvo fino en las entregas ni tampoco picante de tres cuartos de cancha.

El equipo de Victoria salió como para “comerse” los chicos crudos. Al minuto, se lo perdió Colidio. Luego, Franco Armani salvó la caída de su arco, ante una entrada de Mateo Retegui. Pero a los 5, el ex Boca, con un cabezazo esquinado, tras un centro de Zabala a la salida de un lateral, enmudeció todo el Monumental. De a poco, River comenzó a equilibrar las acciones. Porque Pochettino entró en mayor contacto con la pelota; Barco se movió por los costados, y porque Julián Alvarez empezó a exigir a los centrales.

La más clara fue a los 22, con un zurdazo desviado de Pochettino, después de una buena habilitación de Enzo Fernández.

Sin embargo, Tigre, aferrado a su juego con presión alta y ataques verticales, lo puso en aprietos a River. Colidio y Retegui le generaron un montón de problemas a la defensa de River, a tal punto que Armani tuvo que resolver tres ocasiones propicias que pudieron haber aumentado el resultado.

Después de la media hora, el partido se cayó en un poco, aunque Tigre fue el que siempre propuso y el que le cortó todos los circuitos de juego al equipo de Gallardo.

Si bien cerró un excelente primer tiempo, bajaron los rendimientos de Prediger (insinuó algunas molestias); y también de los dos atacantes (Retegui y Colidio), quienes se tomaron su tiempo para cambiar el aire y recuperar energías.

TENENCIA DE PELOTA, decisión y golazo

River salió con otra determinación a jugar la parte final. Tuvo mayor tenencia de pelota, con Enzo Fernández y Nicolás de la Cruz, pero no estuvo fino en los metros finales, por eso, le costó llevar peligro sobre el arco defendido por Marinelli por la simple razón de que la defensa de Tigre se mostró sólida, firme y siempre resolvió con acierto cada intervención.

Sin embargo, iban 12 minutos cuando en el mejor momento de River, Enzo Fernández clavó el empate con un derechazo al ángulo derecho. Golazo... River siguió con la presión alta, los volantes crecieron en su rendimiento, y en ofensiva, hubo mayor dinámica. No obstante, Tigre, con un esfuerzo enorme, se la bancó siempre. Pero no fue tan picante como en el primer tiempo. Sin embargo, tuvo su recompensa a los 22, después de aprovechar un error grosero de Paulo Díaz, que intentó gambetear y no hizo más que regalarle la pelota a Colidio, quien encaró y definió ante la salida de Armani.

La jugada polémica se produjo a los 40, cuando Palavecino fue a buscar una pelota, Marinelli que sale y el delantero que cae. El árbitro decidió que no hubo infracción del arquero.

El Matador jugará la semifinal menos pensada: el domingo ante el Bicho, en el Ducó

Un grosero error de Paulo Díaz le permitió a Tigre llevarse una enorme victoria en Núñez