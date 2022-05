Battaglia debe decidir si juega sin cambios o incluye al capitán

En Boca, se respira tranquilidad después de dejar en el camino a Defensa y Justicia y acceder a las semifinales de la Copa de la Liga.

Y mientras los jugadores ya se pusieron a pensar en Racing, al que enfrentarán el sábado por las semifinales, el entrenador Sebastián Battaglia comenzó a deshojar la margarita. Ya es sabido que el técnico tiene intenciones de repetir la misma formación que le ganó al Halcón, de Varela (lo dijo en conferencia de prensa, luego del cruce contra los de Beccacece), aunque al mismo tiempo piensa en incluir al defensor Carlos Izquierdoz, que se perdió el partido ante Defensa y Justicia por un problema físico.

Es una de las grandes dudas que por estas horas tiene que develar Battaglia, sabiendo que a Boca se le viene otro partido importante para sus aspiraciones de llegar a la definición.

Y encima, el peruano Carlos Zambrano cumplió un muy buen partido haciendo dupla con Marcos Rojo.

Todo parece indicar que el entrenador xeneize se inclinaría por mantener a los mismos once, sabiendo que el Cali Izquierdoz (jugó un solo partido en los últimos dos meses) no está al ciento por ciento de sus posibilidades, y la idea es no arriesgar, ya que enfrente estará Racing, un equipo que viene haciendo muy buenos partidos, y además, es tremendamente efectivo.

Lo cierto es que tras ser operado del quinto metatarsiano del pie izquierdo, Izquierdoz volvió con Barracas Central (2-0), pero sólo aguantó 78 minutos, ya que salió con una molestia lumbar que aún arrastra.