Vecinos de Los Hornos, hartos de la inseguridad, harán hoy un piquete en Avenida 66

Los vecinos de Los Hornos están hartos de vivir con miedo y es por eso que siguen movilizándose para que las autoridades los escuchen y tomen cartas en el asunto. Una de las últimas medidas adoptadas por un grupo de habitantes del populoso barrio platense es la convocatoria para participar de una marcha y piquete que se realizará hoy.

La cita, que fue difundida en las redes sociales, es para concentrarse a las 18 en 66 y 143, donde realizarán un piquete. "Corte en avenida 66 y 143 pidiendo #SEGURIDAD, 18 horas. TENEMOS MUCHO PARA RECLAMAR. No se puede seguir viviendo así. Basta HORNENSES. Viernes 13, avenida 66 y 143, a las 18 horas".

"Esta semana hubo entre dos o tres robos por día. Se les meten en el patio y roban sillas, ropas, y se intentan meter a las casas", contó uno de los organizadores, que aclaró que la convocatoria no tiene bandera política, sino que se trata de vecinos que están cansados de la inseguridad. "Llegó un momento en que dijimos basta y la forma que tenemos de hacerlo visible es salir a la calle. Esperamos que aparezca alguna autoridad. En Los Hornos vivimos peor que nunca, nada cambió en tema seguridad. Las promesas de funcionarios quedan solo en promesas. No hay patrullajes, ni motos ni nada", se quejó.

Además contó que "salís de la 137 y no ves ni un policía", al tiempo que advirtió que "debe haber como 10 policías en las calles de Los Hornos".

Cabe recordar que el pasado sábado se reunieron con funcionarios Bonaerenses y miembros de la Policía en el Club Capital Chica, de 156 y 157. Es por eso que frente a los hechos que no tienen freno vuelven a las calles para mostrar su preocupación.

En ese marco, tal como informó este diario, en las últimas horas se conoció que en esa zona volvieron a aparecer los ataques con piedras a conductores. Esta vez se registraron sobre la avenida 137 y, según quejas que recibió este diario, la secuencia en cuestión se dio en una de las principales arterias que conectan al Casco Urbano y la zona Sur del Gran La Plata. En particular, por allí se llega a Arana y a la zona de quintas en La Armonía.

El conductor de una pickup Ford Ranger denunció que “metros antes de llegar al semáforo de la calle 80, en una zona cercana a un asentamiento, me sorprendí de la cantidad de piedras y cascotes tipo escombros que estaban derramados sobre el asfalto. En un principio creí, que como es una zona donde circulan vehículos de carga de los corralones, se podían haber desprendido de ahí”.

Antes de llegar a la esquina donde hay que detenerse por la luz roja, el conductor sintió un impacto que lo aturdió: “Fue la explosión en el parabrisas”, recordó sobre el impacto y el estupor que le generó. Ante el cuadro, no se quedó paralizado: “Temiendo un posible robo si frenaba, me aferré al volante y aceleré”, dijo sobre el final de la tarde, todavía bajo la conmoción de la experiencia. “Por la cantidad de piedras que vi yo creo que no fui el único damnificado. No sé si lo hacen para que frenes y te asalten, o solo por hacer daño”, añadió el vecino quien suele moverse en su vehículo por la calle 137.

De esta forma, estos hechos se suman a robos y ataques que denuncian los vecinos de Los Hornos a diario. Es por eso que hace tiempo deciden movilizarse para intentar así tener respuestas a las problemáticas.