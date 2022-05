VIDEO. Invitan a tocar a un adolescente porque el baterista de Pearl Jam tenía Covid ¡y la rompe!

Un adolescente cumplió el sueño del pibe. Es que tenía todo listo para ir a disfrutar de un recital de Pearl Jam el pasado viernes en Oakland, California, y terminó tocando con la banda, dejando a todos con la boca abierta.

Kai Newkermans es un baterista de 18 años que fue invitado a subirse al escenario y formar parte del grupo que había sufrido la baja del batero Matt Cameron, quien dio positivo a covid-19. Sobre esa situación del miembro de la banda se había informado que "ni siquiera su condición de superhéroe pudo evitar que diera positivo. Maldito asunto del COVID. Llevamos 24 horas de lucha, porque después de 25 meses de… Se suponía que íbamos a estar aquí hace 25 meses; hemos estado esperando y esperando. Posponer no era una opción, y para nosotros tampoco lo era cancelar. No queríamos desconectar y no podíamos hacerlo. Tenemos a nuestro grupo aquí, tenemos nuestro equipo aquí y, lo más importante, están aquí".

Es por eso que a este fan no le tembló la mano y se puso al frente de la batería durante un tema, como también lo hicieron e otras ocasiones Josh Klinghoffer y Richard Stuverud. Cada uno de ellos tocó 12 temas pero la performance de Kai en la canción "Mind Your Manners" fue asombrosa y sólo le alcanzó una para que los videos se hicieran virales.

Sobre Newkermans se supo después que hace cuatro años formó su propia banda, a la que llamó "Vivo", con su hermano Manoa, de 14 años, que toca el bajo, y su amigo Bastian Evans, de 17, vocalista y guitarrista. Juntos se han presentado en comercios de surf, pistas de esquí y varios festivales, incluidos Lollapalooza Chile y Shaky Knees en Atlanta.

Lo cierto es el que el chico ni siquiera terminó la secundaria, ya que está cursando el último año de la escuela secundaria Tamalpais en Mill Valley, y fue estrella de rock, al menos por un rato.