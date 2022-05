Conmoción en la Región: un joven de 22 años se quitó la vida en su habitación

Durante las últimas horas un joven de 22 años fue hallado sin vida en su domicilio, y según indicaron fuentes policiales, el muchacho se "habría ahorcado" por voluntad propia en su habitación, lugar donde fue encontrado.

El lamentable episodio ocurrió durante la tarde del domingo cuando personal policial del Comando Patrullas Berisso, alertado por el 911, acudió a la vivienda ubicada en 8 entre 152 y 152 norte. Ahí constataron al chico fallecido identificado con las iniciales W.P.

Cabe marcar que según indicaron testigos y allegados a la familia, el joven se encontraba bajo un "cuadro depresivo" ya que hace unas semanas "había sufrido la ruptura de su noviazgo con una chica". El oriundo de Berisso fue visto con vida por última vez el sábado por la noche.

Familiares y amigos cercanos lamentaron mucho su muerte, y una de las que se expresó fue su tía que escribió una despedida que además confirmaría la principal hipótesis de los investigadores:

"Nunca imaginé tener que despedirte. Sabes lo mucho que te quería y siempre que venías te aconsejaba para que no pasara esto. Esta vez no pude, me parte el alma saber que ya no vas a estar saber que decidiste terminar con todo. Voy a extrañar que vengas a casa y digas señora puedo tomar mate y nos poníamos a contarnos los problemas. Te agradezco por todo lo que hiciste por mí nunca lo voy a olvidar lejos o cerca siempre estuviste te vamos a extrañar banda", relató la mujer.

La causa recayó en la U.F.I N° 16, quien solicitó las pericias de rigor e intervención de Morgue Judicial, carátula dobla causa como "averiguación Causal de Muerte".

Atención de la Línea de Prevención del Suicidio

Si Usted, o algún familiar o allegado suyo, está atravesando una crisis emocional de cualquier tipo, siente que nada tiene sentido o se encuentra atrapado en una situación a la que no le encuentra salida, no dude en llamarnos:

(011) 5275-1135 (Desde todo el país).

135 (línea gratuita desde Capital y Gran Buenos Aires)