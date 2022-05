Rusherking, trapero y rompecorazones: se alejo de María Becerra y hay affaire con la China Suarez

Si bien es uno de los artistas más conocidos de la escena urbana, el nombre de Rusherking comenzó a sonar con fuerza en los medios el año pasado, por su relación con María Becerra. Pero hace muy poquito algo paso: “que bien te sale hacerte el pobrecito y mentir”, había sido uno de los fuertes mensajes que la intérprete de Acaramelao subió a las redes y luego decidió eliminar.

Ahora, el músico vuelve a ser noticia por su vida amorosa, pero esta vez por su incipiente relación con Eugenia La China Suárez.

Se trata de Rusherking, pero su verdadero nombre es Thomas Nicolás Tobar y está a tan solo días de cumplir 21 años. Vivió hasta los 17 en La Banda, Santiago del Estero, y luego se mudó a Buenos Aires, donde comenzó su ascendente carrera musical y se creó su nombre artístico, que tiene su origen en una palabra de un famoso videojuego. “De chiquito jugaba al Counter Strike, y me decían Rusher todo el tiempo, me quedó en la cabeza, y en la primera competencia de freestyle en la que me anoté, me puse Rusher".

Hoy, con la fama, también vino la inevitable exposición de su vida privada. Porque a pesar de su bajo perfil, su reciente encuentro con la ex de Benjamín Vicuña no pasó desapercibido. El último domingo, se los vio juntos en un after party de los premios Martín Fierro 2022. Y de esta manera, se confirmaron los rumores de un romance entre la actriz y el trapero que empezaron a circular desde la semana pasada.

En el mismo momento en que aparecieron las "acarameladas imágenes de Rusher y Suárez", Becerra reaccionó, como no podía ser de otra manera, en sus redes sociales. Lo hizo con un contundente y romántico video que publicó en sus Instagram Stories y que sorprendió a propios y extraños. “No necesitamos más que esto”, escribió María junto a un corazón rojo sobre un video en el que se ve unas leñas quemándose en primer plano y, a un costado, un muchacho con un celular en la mano. Más abajo, se lee una leyenda más explícita aun: “Te amo”.