Fuerte aumento del precio del trigo en Chicago

El trigo, que venía de subir un 6% la semana pasada, ganó ayer otro 6% en la Bolsa de Chicago, donde anotó importantes subas de más de 25 dólares en su contrato de julio. La disparada se da tras la decisión de la India de restringir las exportaciones del cereal, en una jornada en la que también la soja y el maíz operaron con alzas. De esta manera, la posición julio del trigo escaló con fuerza US$25,72 y concluyó la jornada a US$458,38 la tonelada.

La noticia proveniente del gigante asiático fue “el principal factor de presión alcista, no porque la India resulte una potencia exportadora, sino por el hecho de que exacerba un esquema de oferta y demanda que ya estaba muy ajustado”, señaló al respecto la corredora Granar.

Por su parte, el contrato de julio de la soja subió US$ 3,67 hasta los US$ 608,06 la tonelada, a la vez que el de agosto lo hizo por US$ 4,31 para concluir la jornada a US$ 590,56 la tonelada.

La harina de soja acompañó las mejoras, con un alza de US$ 4,74 hasta los US$ 455,91, mientras que el aceite cerró con un retroceso de US$ 17,64 hasta los US$ 1829,58 por tonelada.

Por último, el contrato de julio del maíz avanzó US$ 11,13 y se posicionó en US$ 318,69 la tonelada, en línea con las ganancias del trigo.