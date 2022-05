Fracasó audiencia entre el Presidente y Bullrich

El presidente, Alberto Fernández, y la dirigente opositora Patricia Bullrich, a quien había denunciado por presunta difamación, no llegaron a un acuerdo en la audiencia de mediación celebrada ayer en un juzgado porteño, confirmaron fuentes de la defensa de ambos.

En mayo de 2021, Fernández anunció que iniciaría acciones legales contra Bullrich, presidenta del PRO, por haber lanzado una “vergonzosa difamación” al decir que el Gobierno pretendía cobrar a la estadounidense Pfizer sobornos por la compra de vacunas anti Covid-19. La demanda es por $100 millones.

“SE ESCONDIÓ”

Al salir ayer del juzgado civil de la capital donde se celebró la audiencia, Bullrich remarcó que ratificó sus dichos en la misma: “Lo que hice fue ser un canal de expresión de todos los argentinos que sufrieron por no tener una vacuna a tiempo”, señaló. “La audiencia no existió como tal, fue una parodia. El Presidente se escondió estando ahí dentro. Lamentablemente no le puede decir en la cara lo que debía decirle, se escondió”, reprochó.

Fernández no brindó declaraciones a los medios, aunque las fuentes consultadas dijeron que, tras fracasar la mediación, el siguiente paso será la apertura de juicio a prueba, que deberá dictar sentencia.

Patricia Bullrich, en Tribunales

UN AÑO DESPUÉS

En mayo de 2021, pocos meses antes de las elecciones legislativas, Bullrich había acusado en un programa de televisión al anterior ministro de Salud de la administración de Fernández, Ginés González García, de pedirle “un retorno” (soborno) a Pfizer para firmar un contrato para adquirir vacunas. En respuesta, el laboratorio estadounidense emitió un comunicado un día después asegurando que “no ha recibido peticiones de pagos indebidos en ningún momento”.

“Con asombro he leído las declaraciones de la presidenta del principal partido de la oposición, acusando a nuestro gobierno de pretender cobrar un soborno por la compra de vacunas”, escribió el Presidente en su cuenta de Twitter, en la que añadió que, “sin medir consecuencias”, Bullrich no dudó en afirmar que eso habría ocurrido con su conocimiento. “Semejante acusación resulta absolutamente falsa y por ende inaceptable”, afirmó Fernández, que instruyó a sus abogados a iniciar acciones legales .

Ya en junio de 2021 fracasó una primera audiencia de conciliación entre ambos.

Alberto F, tras la audiencia / Télam