Mica Viciconte explotó tras el contagio de covid de Nicole Neumann: “Tengo un bebé recién nacido”

Todo parecía indicar que la relación entre Mica Viciconte y Nicole Neumann había llegado a un punto de cordialidad. Sin embargo, este sentimiento quedó atrás luego de que la modelo confirmara que tiene coronavirus, lo que hizo estallar a la guardavidas.

A través de varios mensajes en su cuenta de Instagram, la marplatense acusó de irresponsable y de esconder que había tenido un contacto estrecho el domingo, cuando se cruzaron por las hijas que Neumann tiene con Cubero. La reciente madre centró su enojo en la preocupación por la salud de Luca, recién nacido.

Luego de desarrollar el término “irresponsabilidad” en sus stories, la ex Combate agregó que no se tuvo en cuenta “las consecuencias que tiene” hacia ella o terceros. Pero no quedó ahí ya que la indignación se extendió por dos posteos más.

“Si te sentías mal, hubieras avisado y no exponías a nadie. Tengo un bebé recién nacido. No es por mi, ponés en riesgo a todos”, continuó el descargo. En el tiempo que pasó entre la primera y la segunda historia, Nicole Neumann apareció por la misma red social.

Allí, la ex de Cubero explicó que tuvo un contacto estrecho pero no tenía síntomas. Ante la duda, se hisopó y confirmó su contagio: “estoy aislada”. El entredicho llegó puesto que la pareja de Fabián Cubero afirmó que la modelo sí tenía síntomas el domingo, cuando se cruzaron.

Antes de dar cierre al asunto, Viciconte compartió un último mensaje donde reflexiona sobre las posibilidades de contagiarse aún con los cuidados pero aclaró que “si salís sin tapaboca y después pedís que se cuiden, no va con tus actos”. Además, declaró que no permitirá más la “victimización” y los intentos de no hacerse cargo de los actos de la hermana de Gege Neumann.