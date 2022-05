Reclamo por el repartidor atropellado en La Plata y la conductora que se fugó

El fin de semana pasado un accidente -que pudo haber terminado mucho peor- involucró a un repartidor en las calles de la Ciudad. Además, como se publicó en este diario, el conductor del automóvil que impactó a la moto se dio a la fuga.

El hecho tuvo lugar en la noche del sábado en calle 50 entre 3 y 4, y una cámara de seguridad de una vivienda captó la secuencia. El auto estaba estacionado y arrancó girando hacia el carril central. Una moto venía en esa misma dirección y colisionaron fuertemente. Lautaro M, el conductor de la moto "voló" y quedó tendido en el piso.

Desde el Sindicato de Base de Trabajadores de Reparto por Aplicación, Belén D. señala que "a menos de una semana del arrollamiento de la repartidora Camila en Palermo, y a 15 días del asesinato laboral de Edgar Zapata, se suma este lamentable hecho que demuestra la precariedad extrema que vivimos los repartidores y el abandono absoluto de las empresas y el estado. Estos casos fueron registrados por las cámaras, pero lo cierto es que somos decenas de miles los repas en el país que trabajamos echados a nuestra suerte y recontra mil expuestos".

En ese marco, reclamaron porque "estamos cansados de no tener ART, de no tener seguro de vida, de no tener días de descanso o días por enfermedad. La empresa no se hace responsable ni de nosotros ni de nuestra salud ni de nuestras herramientas de trabajo, mientras tanto se la siguen llevando en pala a costa de nuestro pedaleo o a costa de la nafta que también pagamos nosotros".