VIDEO. Chocó a un repartidor en pleno centro platense y escapó a toda velocidad: buscan identificarlo

Un automóvil que fue protagonista directo de un accidente con una moto conducida por un repartidor que terminó herido se escapó a toda velocidad en pleno centro de La Plata.

El choque se produjo en la noche del último sábado en calle 50 entre 3 y 4, y una cámara de seguridad de una vivienda captó la secuencia. El auto estaba estacionado y arrancó girando hacia el carril central. Una moto venía en esa misma dirección y colisionaron fuertemente. El conductor de la moto "voló" y quedó tendido en el piso.

"Una mujer que vio lo que pasó se acercó casi de inmediato. Ella cree y supone quera una mujer quien conducía el automóvil de color gris. Creemos que es un Toyota Yaris, pero no estamos seguros", le contó Lautaro, la víctima a EL DIA.

El repartidor, que trabaja para la app Pedidos Ya, se lamentó por la actitud que tomó quien conducía el auto: "Ni siquiera una vez que avanzó varios metros y yo quedé en el asfalto, se preocupó para ver si me había pasado algo. NI siquiera te digo lo del seguro y los papeles, sino para ver cómo estaba yo".

El joven contó que al rato vino una ambulancia del SAME y lo trasladó al hospital Gutiérrez: "Me hicieron unas placas y ahora tengo una férula en una pierna. En los próximos días me hacen una resonancia", dijo sobre su salud.

Además relató que realizó la denuncia en la Comisaría Primera de La Plata, donde con la asistencia de un abogado, están esperando novedades para identificar al auto y quien lo conducía.