En General Belgrano salieron a cortar la ruta por los reiterados accidentes

Esta mañana, cientos de vecinos de General Belgrano decidieron movilizarse y cortaron la ruta provincial 41 en reclamo de mayor seguridad vial en el distrito.

La convocatoria surge una semana después del fallecimiento de Camila Alice, una joven de 17 años que el pasado 5 de mayo sufrió un grave accidente en esa ruta y que abrió nuevamente el debate sobre la seguridad vial en General Belgrano, y específicamente sobre el “muro” de cemento que divide ambas manos colocado en 2018 sobre el corredor de ruta 41 y tapa los cruces que desembocan en los distintos accesos a los barrios.

Si bien fue instalado un semáforo para facilitar el cruce de alumnos y docentes que van a la Escuela 10 de General Belgrano, ubicada a la vera de la ruta 41, no fue suficiente. Cruzar hoy esa ruta, por ejemplo en bicicleta o con un cochecito de bebé, hace que parte del rodado quede sobre el asfalto y pone en riesgo tanto a los peatones como también a los vehículos que transitan por la 41.

El fallecimiento de Camila no solo reavivo un reclamo que no fue escuchado a tiempo, sino que además puso de manifiesto la precariedad de la salud pública local. El día del accidente tardaron alrededor de 6 horas en poder trasladar a la joven desde el Hospital Municipal “Juan E. de la Fuente” a un Centro de Alta Complejidad, porque General Belgrano no tiene una ambulancia de alta complejidad y las unidades existentes no cuentan con equipamiento adecuado ni están en condiciones, ya que ni siquiera tienen los neumáticos en buen estado.

Cabe aclarar que General Belgrano es atravesada por dos rutas provinciales, la 29 y la 41, siendo esta última un importante corredor productivo y turístico que posee un incremento estacional del tránsito durante el período estival -con picos en cambios de quincenas y fines de semana-, al absorber los flujos de ida y vuelta provenientes de grandes ciudades, hacia los destinos turísticos de la costa atlántica.