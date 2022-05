El "cara a cara" dejó mucha tela por cortar: el Hotel de Los Famosos, mas revolucionado que nunca

Siguen pasando los días y tras la llegada de los 9 participantes que luchan por ingresar nuevamente al reality, el Hotel de los Famosos se encuentra en un momento de tensión total. Es que los jugadores que se encuentran dentro del mismo desde el día 1, hablan de injusticia, de ventajas y mantienen discusiones todo el tiempo con aquellos que ya vienen con información desde el exterior.

En el famoso "Cara a Cara", donde los participantes se votan entre ellos, levanta temperatura. Y fue así que el "Chanchi" Estevez y el "Turco" García tuvieron un altercado. García fue uno de los primeros en hablar y reclamar la falta de “autenticidad” a la hora de expresar las razones por las que eligen nominar, o en este caso ayudar a alguien para que ingrese.

Sin tiempo que perder, llegó la respuesta de Maximiliano Estevez que afirmó: “Pensé que era un momento para que cada uno diga cosas lindas; hubiera estado bueno para decir otras cosas, no comparto lo que dijo el Turco, eso de que en la vida sos como sos acá, porque esto es un juego y yo estoy compitiendo".

De los nueve aspirantes a ingresar que se sumaron los últimos días, solo tres podrán sumarse al reality. Cada uno intentó destacarse en sus tareas como staff para ganar puntos por desempeño, y en la votación cara a cara los huéspedes eligieron quién querían que conviviera con ellos.

Y fue nomás la cantante Milita Bora. Con el apoyo de la mayoría de sus compañeros, la primera eliminada del reality vuelve al juego y se suma a los participantes que están hace mas de 2 meses encerrados e incomunicados. "Me emociona mucho, me quedo shockeada porque me elijan”, afirmó.