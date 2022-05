VIDEO. Tres robos en una semana en una misma cuadra en La Plata

"Ni bien me levanto y me preparo el desayuno, en vez de prender el televisor ingreso a la app del celular para revisar a ver si hubo otro robo". Así graficó (irónicamente, aunque no tanto) un vecino de una cuadra de Los Hornos en la que la última semana se produjeron al menos tres episodios de inseguridad.

Los hechos se produjeron en 142 bis entre 58 y 59 en el barrio De Cano Funes y todos quedaron captados por la misma cámara. El primero se produjo el miércoles de la semana pasada y allí se llevaron un automóvil que estaba estacionado. Como no lo pudieron arrancar, se lo llevaron empujando entre varios.

El segundo hecho se dio en la madrugada del sábado 30 cuando en un episodio más de índole vandálica se llevaron varios macetas del exterior de una vivienda. Y en ese mismo lugar, ayer forcejearon con el portón de un garage para -aparentemente- intentar ingresar.

"Hicimos las denuncias pero aún no tuvimos novedades", describió un frentista de esa cuadra.