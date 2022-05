May the 4th be with you: cuál es su origen y por qué es tan importante para los fanáticos

Cada 4 de mayo es una fecha importante para los fanáticos de la saga Star Wars. A lo largo de los años han logrado hacer un culto alrededor de estas películas, que se mantiene en el paso del tiempo.

Esta fecha, el 4 de mayo, tomó relevancia a partir del 2011, gracias a la iniciativa del Underground Cinema, en Toronto, de reproducir las filmaciones por medio de un festival. La propuesta causó tal impacto entre sus fanáticos que rápidamente se volvió una tradición, apoyada por la empresa que tiene los derechos de la producción, Disney +.

Previo a este momento, un 4 de mayo de 1979 se conoció la primera referencia hacia Star Wars en el ámbito político. En aquella fecha, Margaret Thatcher asumió como Primera Ministra del Reino Unido y el diario nacional London Evening News utilizó una famosa frase de la trilogía para felicitarla.

La frase mencionada a la mandataria fue “May the 4th be with you”, que en español significa “que el 4 de mayo te acompañe”. El lema que Star Wars elevó por muchos años fue “May the force be with you”, es decir, “que la fuerza te acompañe”.

En la cercanía fonética que hay entre las dos frases en su idioma original es donde radica la importancia de esta fecha en el calendario para los fanáticos. A lo largo del día, se podrá disfrutar de contenido exclusivo en Disney+, la única plataforma que tiene los derechos de reproducción.