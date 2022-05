"Sentí tu cuerpo sin tanto mambo": las confesiones sexuales de Ivana Nadal

Ivana Nadal sorprendió en las redes con consejos sexuales. Ahora la influencer escribió un picante texto en las redes sociales en donde invitó a reflexionar sobre la importancia del deseo

Sabido es que si hay un espacio en donde Ivana Nadal se siente cómoda, son las redes sociales. Desde allí, comparte algunas reflexiones sobre la vida, aunque también genera polémica con algunos posteos. Recientemente, profundizó sobre la libertad sexual, y le dio algunos consejos a sus seguidores.

“Porque habitamos un plano tridimensional es que tenemos un cuerpo. Y ese cuerpo es el envase que contiene tu esencia. Ese cuerpo es una máquina creadora. En todo sentido, pero claramente en un sentido sexual”, comenzó expresando en su cuenta de Instagram, junto a algunas postales suyas en ropa interior. Y continuó: “Nuestra máquina perfectamente diseñada funciona para crear vida. ¿De qué manera? Teniendo una relación sexual (obvio existen otras formas, pero la naturaleza nos lo permite hacer sin necesitar nada más que nuestro cuerpo). Estás vivo gracias a un acto sexual. Cuestionate si lo sentís…”.

Así, acto seguido, llamó a la reflexión a sus followers: “¿Cuántas veces negaste tu deseo natural? ¿Cuántas veces calificaste como sucio un acto sexual? ¿Cuántas veces te castigaste por tener sexo o sentir ganas de tenerlo? ¿Cuántas veces te incomodó hablar de este tema? ¿Cuántas veces disfrutaste de hacer el amor? ¿Cuántas veces conectaste realmente con el otro ser? ¿Cuántas veces tuviste miedo al pensar o sentir el sexo?”. Y profundizó: “¿Cuántas veces fingiste sentir placer? ¿Cuántas veces realmente te permitiste ser el ser sexual que sos?”.

Y para finalizar agregó “¿Estás listo para dejar todos esos patrones condicionantes que te llenan de miedo, tristeza, angustia, celos, frustración y dolor? El momento es ahora. Liberá tu esencia sexual. Conectate con vos. Abrazate, acariciate, besate, tocate, sentí tu cuerpo. Es tuyo y está con vos para toda la vida ¿Qué tanto mambo? Libertad de ser”.

Lo cierto es que el posteo de Ivana no parece ser casualidad. Al parecer, está pronta a incorporarse a una reconocida app para adultos en la que las famosas suelen compartir contenido erótico. De hecho, en un posteo anterior, Nadal había publicado fotos sugerentes y había escrito: “Se viene algo”, junto al emoji de un fueguito.

En este sentido, vale recordar que una de las pioneras fue Florencia Peña, que anunció su incorporación a DivasPlay en diciembre. “Acá los espero, para encontrarnos de otra manera". Y luego, Silvina Luna también había revelado que ella optó por esa veta comercial. “Cuando me ofrecieron esto dije ´¿por qué no hacerlo?´ Todo ese trabajo que hice de elegir sin pensar en lo que opinen, me dio la posibilidad de decir que sí, esto no deja de ser un trabajo más". declaró en su momento.