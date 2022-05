Incómoda e irritante sorpresa sufrió Juana Repetto al saludar a su marido en las redes

Juana Repetto saludó a su marido por su cumpleaños y se llevó una tremenda sorpresa. La actriz compartió una foto de Sebastián Graviotto y una usuaria aseguró que su marido le enviaba mensajes y le pedía fotos

"Feliz en tu vida, amore mío”, le escribió Juana Repetto a su marido y papá de su hijo Belisario, Sebastián Graviotto, para saludarlo también en las redes sociales por su cumpleaños. De inmediato, como cada posteo de la actriz, se llenó de Me gusta y comentarios, uno de los cuales llamó la atención: se trataba de una usuaria que quería advertirle a la hija de Reina Reech que su pareja le mandaba mensajes privados en Instagram. “Alto gato, me chamuya por DM”, escribió la joven a Juana. Luego de que los seguidores de Repetto la apoyaran, la mujer insistió: “Me pone en modo efímero, el cat sabe”, “Que se saque la careta que el pide foto y manda también”.

Claro está que, muchísimos seguidores empezaron a acusarla de querer fama, cosa que ella negó por completo. Asimismo, estos comentarios parecieron no importarle demasiado a Juana, que luego subió a sus historias fotos de su pareja soplando las velitas, como si nada de todo esto hubiera ocurrido.

Vale destacar que, desde hace un tiempo, sobre todo a partir de su maternidad, Juana Repetto se convirtió en influencer. En este contexto, usó sus redes sociales para realizar una reflexión sobre su cuerpo, a diez meses de haberse convertido en mamá por segunda vez. “Lo prometido es deuda, tarde pero seguro, aquí mi segunda vuelta post Beli, y primero que nada estuve en los grupos de embarazo, lo cual me ayudó un montón a tener un asenso mucho más saludable que el anterior, a parte de tener una psicóloga perinatal que nos contenía un montón y la nutricionista especializada en embarazos”, comenzó.

Más tarde “Después me metí en el grupo de lactancia para poder ir volviendo a mi peso, pero alimentándome adecuadamente amamantando. Fui bajando de peso muy tranqui, sin presión, contenida por el grupo, pero sobre todo poniendo el foco en la calidad y cantidad de lo que consumimos”. En este sentido, aseguró que pudo “sacarse el chip del peso y la balanza”, que le generaba frustración: “Entendí y aprendí que comiendo saludablemente y cambiando los hábitos lo otro venía solo, y así fue, cuando relaje me hice el taller de comida real y luego el tratamiento individual, lo que me termino de enfocar en lo importante”.

Finalmente, unos días antes del mencionado episodio, un seguidor había criticado su cuerpo, y sin dudarlo, ella lo expuso. “Estás gordísima, ¿no podés hacer algo? Te van a dejar si no hacés algo con tu cuerpo, parece que gorda no te sirve”, le escribió el hombre, comentario que ella replicó para dejar en evidencia. Y agregó: “La gente no está bien”.