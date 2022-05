VIDEO. Alfredo Casero estalló de furia en el programa de Luis Majul: golpe, gritos e insultos

El actor Alfredo Casero protagonizó anoche un momento de tensión en +Voces, el programa que conduce el periodista Luis Majul en el canal LN+, mientras se realizaba un debate por el discurso que dio la vicepresidenta Cristina Kirchner en la provincia de Chaco. Enojado por el enfoque de la discusión, Casero le dio un golpe de puño a la mesa, insultó a periodistas y se retiró del estudio de grabación. "No me tomes por pelotudo", llegó a decirle al conductor del ciclo.

"Todos ustedes son una manga de.... todo lo que están haciendo en este país, todo lo que vienen haciendo, lo están haciendo absolutamente sabiéndolo. Los periodistas, los políticos, lo saben, saben lo que están haciendo y se están llevando todo", vociferó Casero, disconforme con el tratamiento que la mesa le daba al discurso de la ex presidenta en la Universidad Nacional de Chaco Austral en el marco de la entrega del título honoris causa, en donde además la ex mandataria esgrimió numerosas críticas contra la gestión del presidente Alberto Fernández.

Enfurecido, el humorista expresó: “Desde afuera, les puedo decir que lo que veo es que hay desidia, una forma de tomarnos por estúpidos a nosotros, los que estamos del otro lado de esa pantalla, en nuestras casas". "Señores, déjense de joder, nos están robando la República", agregó.

Sorprendido por la reacción, Majul le pidió que se calmara: "Tranquilizate". "Vos también te ponés intranquilo en la tele", le respondió Casero. El conductor le consultó si estaba enojado y el invitado subió el tono de enojo: "Sí, claro que lo estoy. No puede ser lo que se vende a partir de hoy. Hay mucha gente que está detrás de los ladrones, que tienen su pauta, su vida, viven perfectamente felices, y son los únicos a los que les va bien: los políticos", tiró. Y añadió: "Nosotros estamos viendo lo bien o mal que se viste esta persona, lo mal, lo mucho o lo poco que habla".

Casero además dijo que puede expresarse como quiera y que no le tiene "miedo" a Cristina Kirchner "ni a nadie". Luego, señaló: "Y por más que me quieras dejar como un freak, o como un loco, yo te puedo decir...". Si bien Majul dio su punto de vista y contradijo sus dichos, Casero se mantuvo en su postura y replicó: "Sí, estás molesto conmigo y lo siento".

Majul intentó entablar diálogo y convencerlo: "Si a vos no te molesta a mí tampoco", le dijo. Casero, por su parte, tiró: "Ay, ¡Qué plomo! ¡dios mío! No puedo, yo no puedo así". ¿Te estás refiriendo a mí?, le interrogó el periodista. "Sí, ahora me refiero a vos, ¿puedo terminar de hablar?", le asintió el artista.

"Sí, Casero" respondió Majul y eso lo irritó. Acto seguido el actor le dio un golpe de puño a la mesa con fuerza, se puso de pie y comenzó a quitarse el micrófono. Decidido a irse, vociferó: "No me tomés por pelotudo, porque después de te c... en las patas, y empezás a ver Mandelas por todos lados".

"Ustedes periodistas que les va bien, lo primero que hacen es ponerse pantalones chupines y ganar plata, mientras la gente está en la calle. Y siguen viendo a ver si está bien o si está mal que esa persona esté ahí", sostuvo en alusión a Cristina Kirchner. "Ustedes tendrían que sacar esa gente de ahí, porque los políticos no pueden", afirmó.

Majul le reprochó la actitud y en medio de los gritos le dijo: "Casero, no te tengo miedo". Sin ceder un ápice, Casero deslizó: "Sí, echame, vos te ganás el problema, no yo”. "Vos que leés a los psicópatas, cuando alguien dice ‘no te tengo miedo’ es porque está c... en las patas", dijo y abandonó el estudio televisivo.