Palermo rompió el silencio y explicó el portazo en Aldosivi: palos para la CD

Luego de la sorpresiva salida de Martín Palermo de Aldosivi surgieron muchas dudas porque ninguna de las partes dio los motivos de tamaña decisión.

Pero, en las últimas horas, fue el ex delantero el que rompió el silencio, habló sobre las causas del portazo y le apuntó con críticas a la dirigencia del Tiburón.

Martín Palermo cuestionó a los directivos argumentando que sus objetivos "no eran los mismos" que los exhibidos por el club marplatense. "Parece que mis objetivos no eran los mismos que los del club. Si proyecto algo necesito que esté en sintonía. No se avanzó con ningún nombre (de refuerzo) porque el mercado está muy parado. Por eso decidí dar un paso al costado", señaló el DT:

Tras una histórica campaña en la Copa de la Liga Profesional (LPF), en donde el elenco portuario llegó a cuartos de final, el ex jugador de Estudiantes advirtió que "Algunas cosas que sucedieron llevaron al desgaste de la situación. Por eso terminé tomando esta decisión".

Y agregó con un tono crítico: "Tengo la sensación que lo que logramos lo disfrutaron el hincha y los jugadores. La dirigencia, no", descerrajó Palermo, quien criticó que el presidente José Moscuzza "no estaba en Mar del Plata a una semana del arranque" del campeonato.