El lenguaje inclusivo: entre usos y debates en La Plata

El gobierno porteño puso coto a la manera de formalizar el lenguaje inclusivo en las aulas. Desde el ministerio de Educación de ese distrito informaron que se empezará a regular el uso de la “e”, la “x” y la “@” para “facilitar el proceso de aprendizaje de los y las estudiantes”. Se adoptó la decisión a raíz de los resultados en las evaluaciones de distintos niveles educativos de CABA, que señalaron la comprensión lectora como la competencia más afectada entre las alumnas y los alumnos a partir de la pandemia.

En las instituciones de enseñanza de la Región no hay disposiciones oficiales en ese sentido, ni en la esfera provincial ni en la Universidad Nacional. Aunque se da la práctica de género en algunas facultades de la UNLP, pero eso corre por cuenta de cada docente. No obstante, en algunas, como Psicología o Humanidades, aparecen los caracteres del debate en algunos textos del sitio web oficial.

No bien se conoció la resolución del ministerio porteño se encendió la polémica: lenguaje inclusivo sí o lenguaje inclusivo no, aunque, en rigor, la medida no prohíbe la diferenciación entre los géneros femenino y masculino, sino que al excluir las formas de la “e”, la “x” y la “@” deja de contemplar las alternativas no binarias.

De acuerdo a lo dispuesto en la cartera a cargo de Soledad Acuña, se aprobó la regulación de los signos que neutralizan el género para los y las docentes en las escuelas y se instruyó a “realizar las comunicaciones institucionales de conformidad con las reglas del idioma español, sus normas gramaticales y los lineamientos oficiales para su enseñanza”. Se indicó, en esa línea, que “la lengua española brinda muchas opciones para ser inclusivo sin necesidad de tergiversar la lengua, ni de agregar complejidad a la comprensión y fluidez lectora”.

El gobierno porteño envió a los establecimientos educativos una guía de prácticas y recomendaciones para una comunicación inclusiva.

Por su parte, el director general de Cultura y Educación bonaerense, Alberto Sileoni, aseguró que “la escuela debe enseñar la diversidad” y dijo que “atrás del lenguaje inclusivo está la conciencia que hay un otro que merece un lugar”, al diferenciarse de la decisión del Gobierno porteño de prohibir el uso institucional del lenguaje inclusivo en las escuelas de la ciudad de Buenos Aires.

El funcionario provincial agregó que “la palabra prohibir no suena bien” en relación a la decisión de eliminar el uso de “e”, “x” y “@” para las palabras que definen género en los contenidos que dictan los docentes, el material que se le entrega a los alumnos y en documentos oficiales de los establecimientos educativos porteños. Asimismo, Sileoni concluyó que “el lenguaje es político”.

En la Provincia no hay nada dispuesto en relación a la comunicación inclusiva o no en las aulas. Sí, al igual que en otras carteras bonaerenses con rango de ministerio, se estableció en los documentos internos el uso del “los” y “las” para distinguir géneros. También en cuadernillos de algunas plataformas con alcance de docentes y alumnos y alumnas.

Gladys Lopetro es profesora de Lingüística y dictó clases tanto en la enseñanza secundaria como en la superior de La Plata. La educadora consideró que “no se le puede poner un límite a la manera de hablar de las personas, porque el hablante tiene derecho a hablar de acuerdo a sus intenciones”. La especialista mencionó la figura del lingüista Noah Comsky. “Dice que el lenguaje es infinito y dentro de esa mirada, más próxima a nuestra época, afirmamos que la lengua es heterogénea y que existe la diversidad lingüística”.